Сеул следит за ядерной и ракетной деятельностью КНДР

Телевизионная трансляция о запуске Северной Кореей баллистических ракет, в Сеуле, Южная Корея.

Гонконг. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея следит за ядерной и ракетной деятельностью КНДР в тесном сотрудничестве с США, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

"Правительство продолжает следить за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи при тесной координации Южной Кореи и США", - цитирует агентство заместителя официального представителя министерства Чха Док Чхоля.

"Южная и Северная Корея договорились об общей цели создания безъядерного Корейского полуострова (...) для чего обе стороны должны совместно приложить усилия", - отметил он.

По его словам, Сеул также следит за возможными признаками готовящихся Пхеньяном мероприятий в ознаменование запуска в 2017 году новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Он добавил, что на данный момент никаких необычных действий обнаружено не было.

Днем ранее американский ресурс 38 North, отслеживающий деятельность Пхеньяна, со ссылкой на недавние спутниковые снимки сообщил, что Северная Корея, похоже, продолжает эксплуатацию ядерного реактора, производящего плутоний, в комплексе ядерных исследований в Йонбене.

"Пар исходит из генераторного зала реактора, что указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает", - говорится в сообщении.

"Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен", - отмечает 38 North.