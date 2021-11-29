Полет ненормальный: чем болела астронавт, подозреваемая в «авторстве» дыры на МКС

И при чем тут любовь, медицинские показания и научные исследования

Три года назад на МКС обнаружилось отверстие, через которое уходил воздух. Его благополучно заделали, однако официально ни Роскосмос, ни NASA причину появления дефекта не объяснили. При этом, как выяснили «Известия», на сегодняшний день можно выдвинуть как минимум две версии, объясняющие произошедшее на орбите. По данным источников редакции, «автором» отверстия могла стать астронавт Серина Ауньон-Ченселлор. По предположению собеседников «Известий», таким образом женщина хотела добиться эвакуации экипажа станции на Землю. Согласно первой версии, предшествовать этому неординарному поступку могли проблемы со здоровьем - в шейной вене Серины был выявлен тромб, ставивший под угрозу ее жизнь. А вот вторая версия заключается в том, что астронавт не могла находиться в замкнутом пространстве из-за ссоры с еще одним членом экипажа, который состоял с ней в романтической связи. В том, чего в этой истории больше - медицины или страсти - разбирались «Известия».

Тайны и последствия

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Как выяснилось позднее, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «СоюзаМС-09», прямо за санузлом. По сведениям источника ТАСС, после осмотра места ЧП космонавты нашли семь попыток сверления и одну сквозную дыру. Ее космонавты вскоре заделали специальным герметиком, но после этого встал вопрос о причинах появления отверстия.

Созданная комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на Земле. Оставался один вариант – отверстие просверлил кто-то из членов экипажа. Заметим сразу: теоретически просверлить отверстие и остаться незамеченным было возможно. Астронавту следовало проникнуть на «Союз» и закрыть за собой люк. Вибрация до товарищей не донеслась бы, а шум заглушили вентиляционные системы станции — во время сна космонавтов его уровень составляет около 50 дб. Предположим, что герметично закрытый люк забирает около 20-30 дб. Но и оставшихся децибелов вполне достаточно, чтобы сверление не выделялось на общем шумовом фоне.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/NASA Источник изображения: iz.ru

Через некоторое время стали появляться сообщения о том, отверстие сделала астронавт NASA Серина Ауньон-Ченселлор, которая в то время находилась на МКС. В частности, такой вариант озвучили летчик-космонавт РФ Елена Кондакова и бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский.

Впрочем, официально эту информацию до сих пор не подтверждает ни Роскосмос, ни NASA. И это неудивительно. Если Серина и правда совершила такой поступок, – это, по сути, покушение на убийство: разгерметизация могла коснуться всей МКС, и экипаж мог погибнуть.

Изучив ситуацию, «Известия» пришли к выводу, что существует минимум две версии, которые могут объяснить поступок астронавта. А теперь разберемся с каждой из них.

На Землю невтерпеж

Первая версия гласит, что Серина хотела вернуться на Землю из-за проблем со здоровьем, так как в ее шейной вене образовался тромб. И вот что говорит в пользу такой теории. В ноябре 2019 года была опубликована научная статья на тему того, связано ли длительное пребывание в невесомости повышенным риском тромбоза яремных вен. Так называют вены шеи, по которым происходит отток крови из полости черепа к сердцу.

Источник «Известий», знакомый с исследованиями влияния невесомости на организм человека, сообщил, что ученые занимаются проблемами тромбообразования на МКС уже давно. Однако эта научная статья появилась в 2019 году. И одним из ее авторов была... Серина. Более того, в самом начале 2020 года появилось письмо в издании «The new England journal of medicine» на ту же тему - образование тромбов в невесомости. И одним из его авторов снова оказалась Ауньон-Ченселлор.

В первой научной работе говорится, что из 11 членов экипажа МКС (в исследование вошли астронавты из нескольких экспедиций) у шести человек был обнаружен застой кровотока в яремной вене примерно на 50-й день полета. Однако лишь у одного из них во время космического полета развился тромб в шее. Причем в статье сообщается, что тромб обнаружил сам астронавт, который и проводил исследование влияния невесомости на кровоток. До полета на МКС склонности к тромбообразованию не было ни у него, ни у его родственников.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov Источник изображения: iz.ru

- Человеческий организм приспособлен к существованию в условиях земной гравитации, - пояснила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева. - И в условиях невесомости исчезает значительная часть той силы, которая вызывает ток крови по венам сверху вниз. Поэтому для профилактики тромбозов на МКС используются специальные аппараты, которые за счет вакуумного воздействия на нижнюю половину тела симулируют воздействие земной гравитации и улучшают нормальный отток крови от головы к ногам.

Легко предположить, что факт образования тромба, описанный в статьях Серины, - именно ее случай. А с помощью сверления отверстия в корпусе корабля она хотела ускорить свое возвращение на Землю. Просьба о срочной эвакуации с МКС - это ЧП, срыв исследовательской программ и, к тому же, огромные финансовые затраты. Если астронавт возвращается с МКС по причине проблем со здоровьем – это конец его карьеры в космосе. Но вот если что-то происходит с самой станцией, то Роскосмос и NASA обязаны вернуть людей на Землю, причем без ущерба их карьере.

После появления отверстия диаметром около 2 мм давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней. Понятно, что полная разгерметизация станции вынудила бы «Роскосмос» и NASA принять решение об эвакуации. Впрочем, крайние меры не понадобились - дырка была успешно заделана.

Лечить нельзя вернуться

После обнаружения тромба в шее члена экипажа МКС, как рассказывает статья, начались дискуссии с участием специалистов на Земле. Риски тромбоэмболии сравнивались с рисками после приема антикоагулянтов (препаратов против свертывания крови). В аптеке космической станции имелось 20 ампул, содержащих по 300 мг эноксапарина (антигоагулянт, применяется для профилактики венозных тромбозов и тромбоэмболий). Но не было никакого препарата, который бы вернул свертываемость крови в норму.

В итоге было принято решение начать лечение эноксапарином в дозе 1,5 мг на килограмм массы тела один раз в сутки. Доза была снижена до 1 мг на килограмм один раз в день через 33 дня, потому что в противном случае лекарство бы закончилось до момента прилета на станцию грузового корабля. Он доставил апискабан (антитромботическое лекарство), протамин (устраняет способность других лекарств тормозить свертываемость крови) и концентрат протромбинового комплекса.

Поток крови через пораженный сегмент вены впервые был отмечен на 47-й день лечения, но только при особой технике вдоха – с закрытыми ртом и носом, отмечается в статье. Ультразвуковое исследование сразу после приземления выявило спонтанный кровоток в положении лежа на спине. Остаточный тромб был прижат к стенке сосуда, и лечение прекратили. Через 10 дней после приземления образование исчезло. При контрольном обследовании, проведенном через шесть месяцев после возвращения на Землю, у астронавта не было никаких признаков тромба.

Фото: Global Look Press/Roscosmos Источник изображения: iz.ru

«Известия» написали на указанную в статье почту Серины письмо с просьбой уточнить, была ли она на МКС в момент обнаружения тромба у одного из членов экипажа, а также попробовали узнать его имя. Однако астронавт на письмо не ответила.

Одним из авторов этой статьи является ведущий научный сотрудник ИМБП РАН, врач по космической физиологии и медицине высшей категории Ирина Алферова. «Известия» связались со специалистом, но отвечать на вопрос, у кого из членов экипажа МКС был обнаружен тромб, она отказалась.

- К сожалению, это закрытые индивидуальные данные, и огласить я их не могу, - сообщила эксперт. - Отмечу, что случай образования тромба у космонавта на МКС единичный. Это была некая особенность организма, которая на Земле никак не проявлялась и не могла быть обнаружена в проводимых до полета исследованиях. Изложенная в статье информация была получена в ходе российско-американского научного эксперимента под названием «Перемещение жидкостей». Использованная в ходе этого эксперимента аппаратура позволила обоснованно и убедительно описать влияние невесомости на свертываемость крови. К слову, в эксперимент входили самые разные исследования, а не только влияние невесомости на особенности функционирования сердечно-сосудистой системы.

Жизни не угрожает

Теоретически, обнаружив у себя тромб, Серина сама могла оценить состояние своего здоровья и наличие угрозы для жизни: астронавт имеет медицинское образование и опыт работы в условиях невесомости.

Справка «Известий» Серина Ауньон-Ченселлор получила степень доктора медицины в Университете Техаса. К моменту зачисления в отряд астронавтов она была доцентом на кафедре профилактической медицины и социального здравоохранения факультета профилактической медицины и медицины внутренних болезней в медицинском отделении Техасского университета. В NASA ее приняли в 2006 году в качестве врача экипажа. Седина занимала должность заместителя хирурга экипажа в экспедиции МКС, принимала участие в медицинском обеспечении экипажей после их возвращения на Землю.

Во мнении относительно опасности обнаруженного тромба опрошенные «Известиями» эксперты расходятся.

- Если бы тромб оторвался, он бы попал в систему легочного кровообращения через правое предсердие и правый желудочек, - считает интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Роман Комнов. - И могла бы произойти так называемая тромбоэмболия ветвей легочной артерии, то есть закупорка тромбом. Это привело бы к возникновению острой дыхательной недостаточности, а то и смерти. Астронавт, полагаю, сильно испугалась, так как хорошо понимала это.

Микрососудистый хирург лечебно-диагностического центра ЦКБ РАН Александр Лебедев придерживается мнения, что смерть астронавту не угрожала.

- По приведенным в статье изображениям можно сказать только о наличии окклюзивного тромбоза (полное перекрытие просвета в вене тромботической массой - «Известия») левой внутренней яремной вены, - сообщил эксперт. - Такой тромбоз прямой угрозы жизни не представляет.

Фото: Global Look Press/Custom Medical Stock Photo Источник изображения: iz.ru

Согласен с этим и заведующий отделением переливания крови НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов.

- Исходя из иллюстраций, можно сказать, что риск эмболии был не высок, - пояснил врач. - Поскольку клиническая картина отсутствовала, а сам тромб был найден с помощью УЗИ, нарушения регионального кровотока были не значительными, по-видимому, за счет их компенсации коллатеральными путями (боковые или обходные пути кровотока, ветви кровеносных сосудов, которые обеспечивают приток или отток крови помимо кровеносного ствола - «Известия»).

Учитывая, что в итоге NASA приняло решение лечить астронавта на станции, скорее всего, большую угрозу жизни и здоровью астронавта тромб не представлял.

Может показаться странным, что у астронавта вообще образовался тромб - члены экипажа МКС должны иметь очень крепкое здоровье. Однако, как отметил Алексей Купряшов, патология развилась только в космосе. Учитывая, что представленное исследование является первым ее изучением, моделирование прогноза подобных событий пока не возможно из-за недостаточного количества наблюдений. Александр Лебедев не исключил, что тромбоз мог спровоцировать стресс.

Космическая любовь

Но есть еще одна версия того, почему Серина могла рискнуть жизнью людей и целостностью корабля «Союз». О ней «Известиям» рассказал источник, знакомый с подробностями инцидента, произошедшего на станции.

Согласно рассказу собеседника редакции, еще до полета у Серины завязались романтические отношения с одним из членов экипажа. С кем именно - неизвестно. Однако уже на станции пара поругалась. Конфликт был настолько сильным, что женщина просто не могла находиться в замкнутом пространстве с возлюбленным.

В пользу этой версии говорит много фактов. Экспедиция началась 6 июня. Тромб, если верить данным из статьи, образовался в конце июля. Отверстие в МКС, напомним, обнаружили 30 августа. Допустим, после обнаружения тромба экипаж МКС и NASA несколько дней обсуждали лечение. Выходит, если отверстие все же просверлила астронавт, на этот момент она уже некоторое время принимала лекарства для ликвидации тромба.

Еще одно косвенное подтверждение «романтической» версии инцидента – слова космонавта Олега Атькова. Выступая на общем собрании Отделения медицинских наук РАН, он туманно заявил, что «Проблемы гетерогенности экипажа связаны с культурными и языковыми различиями, которые оказывают значительное влияние на общение экипажа». «Нужно очень хорошо отбирать людей и обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета», - сообщил Атьков.

Еще одно подтверждение романтической версии причины инцидента на МКС - слова Елены Кондаковой: «Думаю, у американцев это далеко не первый случай, думаю, вы помните, как одна из астронавток помчалась за своим возлюбленным в другой город.» Мы полагаем, речь идет о Лизе Новак - участнице полета «Дискавери» STS-121. В документах, предоставленных полицией, упоминается, что Новак приехала в аэропорт Орландо из своего дома в Хьюстоне за полторы тысячи километров с целью «разборки» с капитаном ВВС США Колин Шипман, которую подозревала в романе с астронавтом Биллом Офелейном.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/NASA Источник изображения: iz.ru

Кроме того, проблем с самочувствием астронавт не испытывала, опять-таки согласно изложенному в научной статье. Возможно, тромб стал еще одной попыткой Серины заставить специалистов вернуть ее на Землю. Если это правда, астронавту было настолько невыносимо находиться с возлюбленным в замкнутом пространстве, что она готова была пожертвовать своей карьерой.

По версии «Известий», возлюбленным Серины мог быть Александр Герст - немецкий ученый и космонавт. Они летели на МКС втроем - вместе с россиянином Сергеем Прокопьевым, который за несколько дней до вылета дал интервью, в котором очень позитивно отозвался о совместной подготовке к полету: «В человеческом отношении экипаж у нас очень дружный, мы друг друга во всем поддерживаем. ... Мы даже дружим семьями, ходим друг к другу в гости. Незадолго до отлета на Байконур прекрасно провели время вместе в подмосковном санатории».

Известно, что Александр Герст вместе с Сереной Ауньон-Ченселлор тренировался в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, США.

Серина и Александр родились в 1976 году, между их днями рождения чуть больше месяца разницы. Кстати, та экспедиция на МКС была для них последней. При этом возраст астронавтов далеко не предельный для полетов.

Александр Герст - активный пользователь соцсетей, у него сотни тысяч подписчиков. Временами на фотографиях появляется и Серина, но - в рабочей обстановке. Сама она делает посты намного реже, но и у нее попадаются совместные фото и видео с коллегой (тоже рабочие), а на некоторых фигурирует только Александр.

Предсказать невозможно

Все это время Роскосмос отказывался сообщать, кто именно проделал отверстие, однако указывал, что создано оно было не на Земле. Более того, Дмитрий Рогозин заявлял, что знает, кто это сделал, но - не расскажет.

- Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов, — добавлял он.

Несколько источников «Известий» также подтвердили факт того, что отверстие просверлил один из членов экипажа, хотя называть имя отказались. Еще один собеседник редакции упомянул, что это была женщина, сославшись на информацию от семей участников космической экспедиции.

Надо отметить, что отбор претендентов в космонавты ведется крайне тщательно – внимание уделяется не только здоровью, физической подготовке и наличию знаний в самых разных областях наук, но и психологическому состоянию человека. На МКС летают только психологически стабильные люди. К тому же перед полетом люди проходят на Земле подготовку на Земле, включающую в себя испытания в стрессовых условиях. Казалось бы, специалисты должны предсказать адекватность реакций астронавта на все, что может случиться с ним МКС.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bill Ingalls Источник изображения: iz.ru

- Несмотря на наличие огромного количества самых разных методик тестирования, никто не может со 100-процентной вероятностью прогнозировать выполнение человеком профессиональных задач в экстремальных условиях, - сообщил доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Ковалев. – Как бы человека ни готовили на Земле, будущий космонавт на самом деле не может знать наверняка до конца, что будет происходить с ним на настоящей станции. Человеческий организм – настолько сложная система, что наука дает точного ответа, как он работает даже в обычных условиях, ни то что в условиях МКС. Работа психики в условиях невесомости, замкнутого пространства, в присутствии нескольких одних и тех же людей – еще один осложняющий это понимание фактор.

И в итоге, как рассказал эксперт, некий факт, с которым человек бы более или менее примирился на Земле, в космосе может не пройти так называемый «порог адекватного эмоционального реагирования».

Дело в том, то в привычных условиях у психики сохраняются некоторые ресурсы, которые позволяют пережить ту или иную ситуацию. Однако пребывание на МКС – это непрерывный стресс, там человек находится постоянно в мобилизованном состоянии. В итоге ресурсов организма не хватает, и когда появляется некая значимая информация, запускаются непредсказуемые и неконтролируемые механизмы поведения, которые иногда приводят вот к таким ситуациям.

В любом случае, кто бы ни был виновником происшествия - сам факт столь странного поведения астронавта не может не удивлять. И не исключено, что об этой достойной сериала истории мы еще услышим.

Ольга Коленцова