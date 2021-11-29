После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В минувший четверг заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках рабочей поездки посетил нижегородский авиационный завод "Сокол". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Замминистра осмотрел производственные мощности завода, проверил ход работ по ремонту и модернизации истребителей МиГ-31, а также провел совещание по вопросам выполнения ГОЗ", - сказали в ведомстве.

В настоящее время основная задача завода "Сокол" - капитальный ремонт МиГ-31 с глубокой модернизацией истребителей-перехватчиков до уровня МиГ-31БМ, эти работы ведутся с начиная с 2007 года.

В рамках модернизации на самолётах полностью меняется бортовое оборудование, планер дефектуется, в нем заменяется участки подвергшиеся коррозии - в зависимости от состояния самолёта их объем может составлять от 15 до 50%. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Заменяется фонарь кабины.

Боевая эффективность МиГ-31 после ремонта с модернизацией повышается примерно в 3 раза.

Иностранные комплектующие на модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ на сегодняшний день практически полностью замещено российским, доложили заместитель министра обороны РФ Алексею Криворучко представители авиазавода "Сокол".

"На сегодняшний день в рамках импортозамещения мы практически полностью перевели на территорию России, на 99 и 9 в периоде процентов, изготовление всех комплектующих изделий по уровню поставщиков 1-й категории. Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас все производится на территории России", - отметили на авиазаводе "Сокол".

Представитель завода уточнил, что по срокам на капитальный ремонт с модернизацией самолетов МиГ-31 на заводе "Сокол" уходит не больше года. "Наш цикл в общем объёме - от поступления до отлёта самолета - менее года. В значительной степени зависит от работы поставщиков первого и второго порядка", - сказал он.