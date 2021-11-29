Российские космонавты уже знакомятся с некоторыми операциями с кораблем Crew Dragon

План подготовки на Crew Dragon будет еще уточняться, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты пока не знакомятся с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, но проходят подготовку по некоторым операциям с ним. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Пока с самим кораблем нет, с операциями совместно с Crew Dragon они знакомятся, потому что это общая задача", - сказал Крикалев в ответ на вопрос, знакомятся ли сейчас российские космонавты с американским кораблем, когда проходят подготовку по американскому сегменту МКС.

По его словам, план подготовки на Crew Dragon будет еще уточняться. "Нужно знакомство и тренировка со всеми индивидуальными средствами защиты (скафандры, ложементы), ну и самое главное - подготовка по аварийным процедурам: что делать, если что-то пошло не так", - подчеркнул он.

Крикалев отметил, что перекрестные полеты целесообразны и для российской, и для американской программ, потому что позволят повысить надежность системы: в случае каких-то отказов у РФ и США всегда будет представитель на своем сегменте.

В конце октября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов. Сейчас, уточнил чуть позже глава госкорпорации, идет обсуждение составов экипажей.