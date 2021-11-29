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ТАСС

Тральщик "Анатолий Шлемов" пополнит Тихоокеанский флот в 2022 году

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Минный тральщик "Анатолий Шлемов"
Минный тральщик "Анатолий Шлемов".
Источник изображения: © Виталий Корнеев/ТАСС

Тральщик будет спущен на воду 26 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов", строительство которого ведется на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), пополнит состав Тихоокеанского флота в следующем году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, слова которого приводятся в сообщении Минобороны РФ.

"Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов" пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота в 2022 году после плановых достроечных работ и всех этапов испытаний", - сказал Евменов, уточнив, что тральщик будет спущен на воду в полдень 26 ноября.

По его словам, в следующем году серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет продолжено на СНСЗ в интересах оснащения минно-тральных сил флотов ВМФ. "Эти корабли уже на практике подтвердили свою эффективность по целому ряду характеристик. Уникальность корпуса этих кораблей и соответствующего вооружения позволяет им достойно выполнять возложенные на них задачи по своему предназначению", - отметил адмирал.

В сообщении говорится, что специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Работникам предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

О корабле

Тральщик "Анатолий Шлемов" был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем проекта 12700, строительство которого СНСЗ ведет по заказу ВМФ. Назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова, служившего в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а затем работавшего директором департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Корабли проекта относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. В их арсенале имеются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве тральщиков этого проекта применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу тральщика не страшна коррозия, а срок его службы неограничен.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
Гособоронзаказ
пр. 12700
ТОФ
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