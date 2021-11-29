Войти
ТАСС

В ДМЗ им. Федорова открылся цех для производства оперения БЛА

601
0
0
Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года
Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

На новое предприятие набирается персонал

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новый производственный участок для изготовления полимерно-композиционных материалов (ПКМ) открылся на территории входящего в компанию "Кронштадт" Дубненского машиностроительного завода им. Н. П. Федорова (ДМЗ). Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе АО "Кронштадт".

"В целях безусловного выполнения заключенных контрактов в срок и в полном объеме в новом цеху в две смены начинается изготовление первых деталей оперения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Оно будет осуществляться с использованием современного автоматизированного оборудования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изготовление деталей из КМ - одно из основных направлений деятельности серийного производства компании. ДМЗ будет работать в кооперации с первым серийным заводом по производству крупноразмерных беспилотников компании "Кронштадт", строительство которого выходит на финишную прямую в Дубне.

"В настоящий момент на новое предприятие набирают персонал. К 2024 году планируется нанять 1,5 тыс. человек, работающих в три полноценные смены. К запуску серийного производства новых сотрудников готовят в рамках стажировок на опытном заводе компании "Кронштадт" в Москве и на ДМЗ. Также компания плотно работает с учебными заведениями Дубны и Москвы", - отметили в компании.

Для теоретического и практического обучения на базе Государственного университета "Дубна" привлечены опытные преподаватели и оборудование из МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Для полноценного функционирования серийного завода необходимы специалисты по более чем 10 рабочим профессиям. Ключевые по важности подготовки персонала и количеству штатных единиц: сборщик-клейщик изделий из композитных материалов, слесарь-сборщик летательных аппаратов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер ОТК", - отметили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
13.09.2021
Минобороны: на учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"
05.07.2021
Зеркало (Азербайджан): русские «Орионы» вряд ли станут «убийцами» «Байрактаров», так как…
25.08.2020
Гендиректор КТРВ: на корпорацию приходится около 10% мирового рынка ракетного оружия
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
13.07.2010
БЛА на "танковом МАКСе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75