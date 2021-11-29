В ДМЗ им. Федорова открылся цех для производства оперения БЛА

На новое предприятие набирается персонал

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новый производственный участок для изготовления полимерно-композиционных материалов (ПКМ) открылся на территории входящего в компанию "Кронштадт" Дубненского машиностроительного завода им. Н. П. Федорова (ДМЗ). Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе АО "Кронштадт".

"В целях безусловного выполнения заключенных контрактов в срок и в полном объеме в новом цеху в две смены начинается изготовление первых деталей оперения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Оно будет осуществляться с использованием современного автоматизированного оборудования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изготовление деталей из КМ - одно из основных направлений деятельности серийного производства компании. ДМЗ будет работать в кооперации с первым серийным заводом по производству крупноразмерных беспилотников компании "Кронштадт", строительство которого выходит на финишную прямую в Дубне.

"В настоящий момент на новое предприятие набирают персонал. К 2024 году планируется нанять 1,5 тыс. человек, работающих в три полноценные смены. К запуску серийного производства новых сотрудников готовят в рамках стажировок на опытном заводе компании "Кронштадт" в Москве и на ДМЗ. Также компания плотно работает с учебными заведениями Дубны и Москвы", - отметили в компании.

Для теоретического и практического обучения на базе Государственного университета "Дубна" привлечены опытные преподаватели и оборудование из МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Для полноценного функционирования серийного завода необходимы специалисты по более чем 10 рабочим профессиям. Ключевые по важности подготовки персонала и количеству штатных единиц: сборщик-клейщик изделий из композитных материалов, слесарь-сборщик летательных аппаратов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер ОТК", - отметили в пресс-службе.