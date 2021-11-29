Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»

Минобороны перевооружит артиллерию на ДВ на самые мощные в мире реактивные системы залпового огня

Дальний Восток укрепят высокоточной реактивной артиллерией. Восточный военный округ получит уникальные сверхтяжелые системы залпового огня «Торнадо-С». Новинка считается одной из самых опасных артиллерийских систем в мире. «Торнадо-С» способна одновременно в режиме реального времени уничтожать как одиночные цели, так и накрывать площади в сотни гектаров. Благодаря высокой маневренности систему можно оперативно перебросить в любой район как Дальнего Востока, так и на другие направления, отмечают эксперты.

Огонь для Тихого океана

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о поставке в Восточный военный округ реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Торнадо-С» уже принято. Сроки перевооружения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа. Новейшие системы поступят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду. В боекомплекты дальневосточных РСЗО будут входить как обычные, так и высокоточные боеприпасы.

«Торнадо-С» считается самой мощной и дальнобойной реактивной системой залпового огня в мире. Она включает в себя модернизированную пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и корректируемыми и неуправляемыми снарядами повышенной дальности.

На каждой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. Дальность действия системы превышает сотню километров. В последние годы «Торнадо-С» сменяет в артбригадах РСЗО «Смерч» советской разработки.

РСЗО «Смерч» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Исторически сложилось, что диспропорционально большая часть сухопутных войск находится на Дальнем Востоке, однако длительное время они не получали такого внимания, как войска на других направлениях, рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— В советское время там была размещена большая группировка против Китая. В отличие от западных военных округов, потерянных после распада СССР, эти войска, хотя и в сокращенном виде, остались, — пояснил он «Известиям». — Но они были не в приоритете, и новое вооружение получали, как правило, после частей, размещенных в европейской части страны. Сейчас современное вооружение доходит и до войск Восточного военного округа. После 1989 года, когда нормализовались отношения с КНР, на этом направлении нет угроз, которые требовали ответа в виде усиления группировки. При этом применяться размещенные на Дальнем Востоке войска, как показывает опыт локальных конфликтов последних десятилетий, могут вообще где угодно. Они постоянно привлекаются к учениям, операциям, которые проходят на западном направлении.

Точно и мощно

Начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал в интервью «Известиям, что по сравнению со своим предшественником «Торнадо-С» впервые в отечественной практике получила возможность поражения малоразмерных и точечных целей управляемыми реактивными снарядами, в том числе повышенного могущества. «При этом существенно выросла дальность стрельбы. Кроме того, внедрение современных автоматизированных систем управления наведением позволяет экипажам выполнять подготовку к пуску без выхода расчета из кабины боевой машины», — подчеркнул генерал.

— Помимо новой платформы она получила автоматизированные средства управления и наведения, терминал, который интегрирует ее в подсистему управления ракетными войсками и артиллерией тактического звена, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — И, что очень важно, она получила новые реактивные снаряды, в том числе и управляемые. Боеприпасы в кассетном снаряжении тоже модернизируются, получили увеличенную дальность. Таким образом РСЗО «Торнадо-С» становится одним из элементов комплекса высокоточного огневого поражения. Известно, что продолжаются работы по разработке беспилотников как полезной нагрузки для снарядов. В этом случае станет возможным автономное целеуказание: сначала запускается ракета с беспилотником, который в районе цели уточняет координаты, а затем следует удар реактивных снарядов этой системы. Восточный военный округ — один из крупнейших в России, сейчас дошла очередь и до оснащения его артиллерии передовыми реактивными системами.

РСЗО «Торнадо-С» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На РСЗО установлена аппаратура приема сигналов ГЛОНАСС и автоматизированная система управления наведения и огня. Благодаря этому бортовая вычислительная система машины всегда знает свои координаты. Это позволяет компьютеру рассчитать все необходимые параметры для поражения целей. Аппаратура связи помогает получить из штаба данные о метеоусловиях и средствах противовоздушной и противоракетной обороны противника.

После получения координат цели с пункта управления или средств разведки система самостоятельно оценивает задачу, проводит необходимые расчеты и разворачивает установку. Экипажу остается только дать команду на боевой пуск.

Возможности бортовых систем «Торнадо-С» позволяют располагать отдельные боевые машины не рядом, а на расстоянии друг от друга. Необходимые для наведения индивидуальные поправки бортовой компьютер рассчитает автоматически. Это делает машины менее уязвимыми для огня противника. Кроме того, систему можно быстро перевести в походное положение, что дает возможность покинуть позицию сразу после стрельбы.

Весной этого года военные испытали новые боеприпасы для «Торнадо-С». Уже после пуска ракеты выполняют маневр и выходят на индивидуальные траектории полета. Это позволяет одновременно поражать сразу несколько разных целей — к примеру, выбивать высокоточными ракетами бронетехнику, а фугасными боеприпасами уничтожать укрепления и пехоту противника.

Роман Крецул