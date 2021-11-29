Приемы боя

Воздушно-десантные войска меняют тактику

Командир 106-й Тульской дивизии ВДВ Владимир Селиверстов. Фото Министерства обороны РФ

В ходе учений «Запад-2021» был отработан ряд уникальных тактических решений по применению подразделений Воздушно-десантных войск. 76-я Псковская дивизия впервые в истории провела ночное десантирование 600 военнослужащих и девяти единиц боевой техники. Под Рязанью гвардейцы 106-й Тульской дивизии – также впервые в истории – осуществили массовое десантирование с применением боевых машин БМД-4М. В нем приняло участие 15 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, на борту которых было более 30 бронемашин, их экипажи и десант. Выброска парашютно-десантного батальона состоялась над площадкой приземления Житово. Бойцы и техника успешно десантировались и приступили к решению учебно-боевой задачи. О том, что ждет в будущем дивизию, какие задачи перед ней будут стоять, ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал командир легендарного соединения Герой России – гвардии полковник Владимир СЕЛИВЕРСТОВ.

– Владимир Вячеславович, динамика и масштаб применения ВДВ в ходе учений «Запад-2021» говорит о том, что меняется роль и место крылатой пехоты в общевойсковом бою. Какие задачи сегодня стоят перед подразделениями Тульского гвардейского соединения ВДВ?

– В течение 2021 года части и подразделения дивизии совершенствовали свою боевую выучку, освоили новые образцы вооружений и военной техники, учились готовить их к боевому применению в ходе различных учений. «Запад» стал для нас экзаменом, итогом подготовки для дивизии. Мы впервые реализовали замысел Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации по десантированию большого количества боевой техники и военнослужащих в районе боевого применения. Часто говорят, что первый блин комом, но для нас это не так. Высокий уровень подготовки всех военнослужащих подразделений, командиров позволил выполнить эту задачу в намеченные планом учений в сроки и без потерь. Действия дивизии командованием были оценены на оценку «хорошо». Так что нам есть над чем еще работать.

– Особенно отмечалось, что в рамках учений применялись новейшие БМД-4М Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка и бесплатформенные системы десантирования к ним. В чем нюансы использования новой техники?

– Да действительно, впервые в ходе стратегических учений «Запад-2021» был десантирован целый парашютно-десантный батальон на машинах нового поколения БМД-4М, на новых парашютно-бесплатформенных системах ПБС-950 с использованием многокупольной системы МКС-350–12 М 2, с выполнением учебно-боевой задачи по завершению уничтожения противника. Не буду раскрывать всех карт, скажу лишь только, что за выполнение батальоном поставленной задачи он получил оценку «отлично». В случае с освоением и применением новейшей техники это говорит о высоком уровне теоретической и практической подготовки наших военнослужащих. Я специально подчеркиваю слово «подготовки» – мы не рисковали, мы осознанно и профессионально выполняли поставленную перед дивизией боевую задачу.

– Если мы говорим о риске – как удалось на земле собрать в единое подразделение такую массу людей и техники, организовать выполнение боевой задачи?

– Повторюсь – все в нашей ежедневной работе. Высокий уровень подготовки личного состава приходит благодаря тренировкам. В ходе учебного 2021-го эти вопросы отрабатывались в ходе различных тренировок и учений, проводимых согласно плану подготовки соединения в различных погодных условиях днем и ночью.

– Кроме учений «Запад-2021», воинские части и подразделения соединения также привлекались для участия в масштабном учении с Северным флотом в Мурманской области, проходившем параллельно в эти же сроки. Какие задачи решало соединение в этом учении?

– В ходе ССУ «Запад-2021» часть подразделений дивизии выполнила учебно-боевые задачи в составе группировок береговых и сухопутных войск Северного Флота, где выполняла задачи в качестве тактического воздушного десанта, проводя разведывательно-поисковые действия и ведение десантно-штурмовых действий в целях выполнения задач береговых и сухопутных войск Северного флота.

– Какие еще новые формы и методы ведения боевых действий отработали ВДВ в ходе боевой подготовки в уходящем году?

Основной упор боевой подготовки дивизии в следующем году будет сделан на апробирование новых методов обучения личного состава с использованием новейшего вооружения и специальной техники. Фото Министерства обороны РФ

– В основу выполнения учебно-боевых задач положен опыт последних вооруженных конфликтов, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил. Особенностью проводимого учения для нашего соединения, стало применение его в качестве тактического воздушного десанта на отдельном направлении парашютным способом на новейшей технике.

– Если говорить конкретно о вашей дивизии, что ждет ее в рамках меняющегося облика ВДВ? На выставке конкурса «Десантный взвод» было обращено внимание на то, что снайперы теперь будут пользоваться квадрокоптерами для разведки целей. Военнослужащие рассказали о поступлении комплектов тактических планшетов ЕСУ ТЗ. Какие новые средства поступили на вооружение соединения?

– Вы сами видели все в действии на учениях «Запад-2021», когда мы впервые десантировали батальон БМД-4М в полном составе. Возможность десантирования тяжелой техники действительно имеется только в России, где десантировать возможно боевые бронированные машины в составе подразделений. Например, одним самолетом Ил-76 десантируется целый парашютно-десантный взвод, а десятью самолетами можно десантировать парашютно-десантный батальон. Это позволяет в максимально короткие сроки вступить в бой сразу после приземления

Отмечу, что меняющиеся задачи и способы применения подразделений ВДВ связаны именно с совершенствованием и модернизаций образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся в Воздушно-десантных войсках. Это и боевые машины десанта БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ, новейшие парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для парашютного десантирования из самолетов ВТА с размещенным внутри машины личным составом.

В настоящее время на снабжении Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для десантирования личного состава есть парашютные системы Д-10, запасный парашют 3–5, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2». Надо отметить, что имеющиеся парашютные системы полностью соответствует современным требованиям по применению Воздушно-десантных войск.

Ну и, как вы отметили, у нас есть беспилотные комплексы разведки, причем в некоторых случаях индивидуальные для отдельных категорий военнослужащих. В соединении широко используются различные средства для повышения мобильности и скрытности подразделений в бою, в том числе и средства тактического управления и целеуказания КРУС «Стрелец» – так называемые тактические планшеты. Хотя сама по себе система куда более масштабная, чем обычный бытовой планшет.

– Чему будет посвящена боевая подготовка в наступающем учебном году? На чем будет сделан акцент? В каких ближайших мероприятиях, учениях, спортивных состязаниях мы увидим действия тульских десантников?

– Основной упор боевой подготовки будет делаться на апробирование новых методов обучения личного состава, с использованием новейшего вооружения, военной и специальной техники, в том числе и средств разведки и наблюдения, таких как КРУС «Стрелец», квадрокоптеры и многое другое в соответствии с задачами, выполняемыми в качестве воздушного десанта. Основными задачами, стоящими перед соединением в 2022 году, станет проведение двух полковых и двух командно-штабных учений.

Дмитрий Литовкин