Космические драконы и тигры глобализации

Китай наращивает военную активность в космосе

Помимо исследовательской составляющей реализацию национальной космической программы Пекин рассматривает в качестве одного из ключевых элементов формирования и укрепления оборонного потенциала страны. Регламентирует это направление «Стратегия научно-технического развития космической деятельности КНР до 2050 года» (объявлена в 2012 году). Помимо освоения ближнего и дальнего космоса она нацелена на обеспечение национальных интересов Китая за счет технологического превосходства в околоземном пространстве.

В Белой книге по обороне Китая за 2015 год космос упоминается как «командная высота в международной стратегической конкуренции». Такое восприятие выражается в активной реализации Пекином указанных программ, в основу разработок которых априори заложен потенциал двойного назначения.

В соответствии с китайской оборонной доктриной Новой эры в условиях интенсификации глобальной милитаризации обеспечение национальных интересов КНР в космосе отнесено к фундаментальным целям национальной оборонной политики. При этом командование НОАК разделяет наступательные и оборонительные операции, сообразуя военную активность с видом внешних угроз и стоящими перед национальными ВС целями. Прежде всего речь идет об обеспечении обороноспособности орбитальных спутниковых группировок. А также о безопасности миссий на Луне и Марсе и мероприятий, связанных с развертыванием китайской космической станции.

Основным угрожающим фактором для КНР доктриной определена активность ВС США в космическом пространстве. А также возможные наступательные акции американцев в жизненно важных для Пекина регионах, которые предполагают «зачистку» противником информационной среды от средств радиоэлектронного и космического слежения (в том числе спутников наблюдения, связи, навигации и раннего предупреждения).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Головным органом военного управления в вопросе обеспечения национальных интересов в космической среде является командование НОАК, вырабатывающее стратегию на данном направлении и определяющее направления технологического оснащения космического компонента ВС.

Непосредственно оперативным управлением военно-космическим компонентом занимаются созданные в 2015 году Силы стратегического обеспечения (ССО) НОАК, в задачи которых входит разработка и проведение наступательных и оборонительных военных операций в интегрированной среде (киберпространство, космос). Кроме того, структура обеспечивает запуск и эксплуатацию спутников военного назначения для проведений мероприятий по разведке, навигации и связи в интересах оборонного ведомства. Прямо подчиняется Центральному военному совету КНР под председательством Си Цзиньпина.

Исполнением государственного заказа в сфере оборонных космических технологий приоритетно занимаются государственные корпорации – основные отраслевые структуры: Научно-техническая корпорация и Научно-производственная корпорация.

Эти промышленные холдинги преимущественно занимаются разработкой и выпуском образцов и компонентов жидкостных и твердотопливных ракет-носителей, межконтинентальных баллистических ракет, пилотируемых и автоматических космических аппаратов, навигационного оборудования, оптических приборов, элементной базы и программного обеспечения для электронно-вычислительной техники.

Однако правительство КНР с целью повышения конкуренции проводит линию на децентрализацию и диверсификацию космической промышленности, подключая к реализации госзаказа компании частного сектора, набирающие на данном этапе технологический, научный и производственный потенциал.

Только в 2020 году частная космическая индустрия Китая привлекла 933 млн долл. инвестиций. Лидирует компания, специализирующаяся на дистанционном зондировании Земли Changguang Satellite, получившая на развитие своих проектов 375 млн. В четверку входят также компании LandSpace (175 млн), iSpace (173 млн) и Galactic Energy (21,5 млн), которые с 2019 года исполняют госзаказ по разработке малогабаритных многоразовых носителей, способных обеспечить доставку грузов и вывод спутников на высоту до 200 км, в том числе в интересах НОАК.

ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

До 2030 года основная задача космической отрасли КНР – наращивание возможностей орбитальной группировки за счет увеличения ее численности до 200 единиц, включая спутники двойного назначения. Китай уже обладает передовыми возможностями космического базирования C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Растущим парком современных ракет-носителей. Программой спутниковой навигации BeiDou, сравнимой с американской GPS. Массивом АСАТ-оружия (кинетическое, направленное, коорбитальное и кибернетическое) и передовой пилотируемой космической программой.

Рассматривая противоспутниковые системы, прежде всего следует уделить внимание комплексу Dong Neng 3, предназначенному для уничтожения космических аппаратов на высоких орбитах прямым попаданием. Dong Neng (DN) в переводе с китайского означает «кинетическая энергия». Первое испытание DN состоялось в 2007 году: выпущенная с территории КНР ракета разбила на части устаревший китайский спутник. В 2014–2015 годах прошли повторные успешные испытания: заатмосферный кинетический перехватчик КНР поразил на орбите китайский метеорологический спутник.

По данным американского международного издания The Diplomat, китайский ВПК активно ведет разработки мощного микроволнового оружия (СВЧ-оружие). Оно имеет потенциал интеграции в комплексы ПРО на военных кораблях ВМС НОАК. Прежде всего указанный тип оружия направлен на вывод из строя электронных компонентов вооружений и военной техники и может быть использован как элемент противоспутниковых систем.

За успешные исследования направленной энергии, которая используется в СВЧ-оружии, в 2017 году заместитель директора Северо-Западного института ядерных технологий Китая Хуан Вэньхуа был награжден по линии правительства КНР.

Указанный проект является частью программы вооружений Assassin’s Mace («Булава убийцы»), направленной на компенсацию превосходящей военно-технологической мощи США за счет применения асимметричных средств противодействия, парализующих боевой потенциал противника.

В своей книге «Столетний марафон» (2016) консультант Пентагона Майкл Пилсбери написал, что США впервые проиграли организованную национальным оборонным ведомством имитацию военной игры, когда его команде было предложено использовать китайское оружие Assassin’s Mace в качестве средства ведения боевых действий.

Потенциал СВЧ-оружия имеет как оборонительный, так и наступательный характер. В ближайшей перспективе вероятное применение НОАК этих средств может быть осуществлено в качестве корабельной противоракетной системы или для усиления комплексов ПВО.

Британская Times активно освещала использование КНР СВЧ-оружия на границе с Индией, а также возможность оснащения новейших эсминцев Type 055 микроволновыми излучателями противоракетной обороны. Они могут выступать в качестве составляющей комплексов энергетического оружия в арсенале НОАК, в том числе направленного на уничтожение спутников на околоземной орбите.

Потенциально такая система оружия могла бы подорвать эффективность даже самых передовых американских ракет, таких как противокорабельная ракета большой дальности (LRASM). Также вероятна возможность применения в качестве противоспутникового оружия (ASAT) или включение в состав ракет для преодоления ПВО противника.

После серии успешных испытаний, апробации эффективности и ввода в эксплуатацию СВЧ-оружие станет неотъемлемой частью китайской комплексной оборонной системы A2/AD.

С целью обеспечения контроля космического пространства Китай также разрабатывает сеть наземных оптических телескопов и радаров для обнаружения, отслеживания и определения характеристик космических объектов на околоземном пространстве.

АМЕРИКАНСКИЕ ОЦЕНКИ

В новом отчете Управления национальной разведки США «Ежегодная оценка угроз для разведывательного сообщества», опубликованном в апреле 2021 года, космическая программа Китая определена как одна из главных проблем безопасности для Соединенных Штатов. По оценкам этой структуры, новая китайская космическая станция будет работать на низкой околоземной орбите в период с 2022 по 2024 год, что расширяет ее разведывательный потенциал и формирует угрозы американскому киберпространству.

Из доклада следует, что разработка так называемых контрпространственных операций станет неотъемлемой частью потенциальной военной кампании. В связи с чем Пекин продолжает подготовку военных кадров, специализация которых будет включать применение противоспутниковых сил и средств наземного и космического базирования. На базе военных образовательных учреждений КНР вводятся соответствующие курсовые программы, формируются новые учебные центры подготовки специалистов военно-космической сферы.

Согласно докладу, НОАК «уже вывела на орбиту ракеты и лазерные комплексы ASAT, предназначенные для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите, а также для ослепления или повреждения чувствительных оптических датчиков космического оборудования».

По оценкам экспертов из организации Secure World Foundation, специализирующейся на проблематике международной безопасности, Китай недавно объявил космос военной сферой, определив цель космической войны и операций в достижении превосходства с использованием наступательных и оборонительных средств.

В отчете указанной структуры «Глобальные возможности противодействия: оценка с открытым исходным кодом» указано: «Китай недавно реорганизовал свои космические и контркосмические силы... и поместил их в новую крупную силовую структуру, которая также контролирует радиоэлектронную войну и киберпространство». Речь идет о вышеупомянутых ССО, чей потенциал вызывает обеспокоенность американского экспертного сообщества.

По оценкам высокопоставленного сотрудника разведки Индо-Тихоокеанского командования Пентагона контр-адмирала Майкла Штудемана, Китай реализует значительные долгосрочные инвестиции в оружие, предназначенное для подавления или уничтожения спутников, поскольку стремится сократить разрыв в космических технологиях с США. По мнению контр-адмирала, Китай «ведет активную разработку средств поражения с возможностями, включающими ослепление и радиоэлектронное подавление космических аппаратов, а также их кинетическое поражение с Земли и из космоса».

НАБЛЮДАЯ ЗА СХВАТКОЙ

Не исключено, что данные заявления и оценки организаций, аффилированных с оборонным ведомством США, носят исключительно популистский характер. И прежде всего направлены на увеличение оборонного бюджета США путем формирования антикитайского общественного мнения.

И как показывает практика, такая риторика имеет практические плоды. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в проекте доклада по оборонному законопроекту на 2022 финансовый год выразил свою озабоченность «растущими угрозами, создаваемыми китайскими наземными лазерами, способными повредить или уничтожить чувствительные космические датчики американских спутников на низкой орбите».

Документ фиксирует отсутствие у американской стороны скоординированной стратегии для противодействия данным угрозам. И указывает на необходимость выработки соответствующего концептуального подхода, направленного на нейтрализацию рисков для национальной космической программы.

Каким образом будут реализованы данные инициативы Вашингтона и на какие цели будут выделены дополнительные средства, пока неизвестно. Но тенденции милитаризации космического пространства очевидны. А размежевание основных покорителей космоса по линии Запад-Восток имеет отчетливые контуры.

Важна роль российской стороны в данном процессе. Потребность в обеспечении национальных интересов в контексте нарастающей гонки космических вооружений между США и КНР возрастает. Мирный космос в отечественной интерпретации завязан на возможности защиты отрасли от внешних угроз и переходе на новый уровень инфраструктурного и технологического развития промышленной базы российской космонавтики.

В данной обстановке, вероятно, более прагматичным подходом для Москвы было бы следование одной из китайских стратагем: «Сидя на горе наблюдать за схваткой тигров».

Главное, чтобы «гора» при этом превращалась в самостоятельную платформу освоения космического пространства, обладающую независимой технологической базой и потенциалом отражения любой внешней угрозы. Вне зависимости от окраса и масса-габаритных показателей тигра.

Александр Степанов

Александр Юрьевич Степанов – независимый военный эксперт, аспирант Института Латинской Америки РАН.