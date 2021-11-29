Ракетный частокол на фланге НАТО

Зенитные расчеты Северного флота готовы работать и в воздухе, и под водой

В конце 1980-х годов в 21-м корпусе ПВО в авиагарнизоне Килпъявр появилась эскадрилья боевых вертолетов Ми-24, выведенная из Афганистана. А на горе, возвышавшейся над поселком Никель, был развернут дивизион зенитного ракетного комплекса С-125 «Нева». Вертолеты Ми-24 несли дежурство на аэродроме Корзуново (Луостари), а ракетчики были готовы к уничтожению воздушных целей, которые вторглись бы в воздушное пространство СССР. К такому пополнению 21-го корпуса ПВО вынудили обстоятельства.

В районе поселка Никель СССР граничил с Норвегией. Это была единственная сухопутная граница со страной – участницей блока НАТО, ее протяженность 195,8 км. Вдоль границы постоянно осуществлялись полеты легкомоторной авиации и вертолетов сопредельного государства. Все это требовало особого внимания воинов ПВО, но оно обострилось после событий 1987 и 1988 годов.

Особый период боевой службы воинов Кольского соединения ПВО был связан с событиями, последовавшими после посадки 28 мая 1987 года Матиасом Рустом своего легкомоторного самолета «Цессна» на Красной площади. По стечению обстоятельств в этот же день, преодолев систему ПВО Швеции, совершил посадку в этом государстве самолет Ан-2, ведомый советским гражданином, бывшим пилотом «Аэрофлота» Свистуновым. Но если в Швеции к этому событию отнеслись более чем спокойно, то в СССР разразилась антиармейская истерия.

Есть аналогичные примеры воздушного хулиганства. Ровно месяц спустя после полета Руста в Париже легкомоторный самолет, ведомый летчиком, которого прозвали Черным Принцем, сел на Елисейских Полях. Войска ПВО Франции вообще отказались работать по нему, сославшись на то, что хулиганом должна заниматься полиция. В США за два года до этого легкомоторный самолет таранил Белый дом. Но ни во Франции, ни в США не пострадало ни одно должностное лицо. У нас же были отстранены от должности министр обороны, главком войск ПВО, дважды Герой Советского Союза Александр Колдунов.

28 и 29 мая 1988 года, в годовщину полета Руста, на Севере планировалась подобная провокация: самолет «Цессна», взлетевший в Ивало, должен был долететь до Мурманска и осуществить там посадку, а затем вернуться в Киркенес. Несложно представить последствия для командования Северного флота, 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО и 21-го корпуса ПВО, да и для всех Вооруженных сил СССР. Но провокация была предотвращена дежурными силами 21-го корпуса ПВО. На легкомоторный самолет был наведен истребитель-перехватчик Су-27, после чего пилот «Цессны» получил с земли приказ повернуть на Киркенес.

Ранее небо над Кольским полуостровом защищали более 50 зенитных ракетных дивизионов С-125, С-75 и С-200 четырех бригад и одного полка, сейчас им на смену пришли современные комплексы С-300, С-400 и «Панцирь-С1». Один дивизион С-400 по своей эффективности сравним с зенитной ракетной бригадой советского периода. Сегодня нет необходимости держать на полуострове Рыбачий зенитную ракетную бригаду, как это было в советские годы, когда там несла боевое дежурство 116-я гвардейская ЗРБР. С-300 и С-400 гарантированно перекрывают зону поражения на сотни километров дальше.

Но сегодня речь пойдет о ракетчиках группы дивизионов С-300, которыми командует гвардии подполковник Евгений Овсянников. Эта группа дивизионов по итогам боевых стрельб на полигоне Ашулук в 2017 году была признана лучшей в Воздушно-космических силах России. Те стрельбы запомнились не только сложной воздушной обстановкой, созданной для расчетов двух дивизионов, но и тем, что за стрельбами наблюдали 81 военный атташе иностранных государств. Ракетчики с задачей справились блестяще. Каждый из боевых расчетов двух зенитных ракетных дивизионов на предельной дальности сбили по одной мишени «Армавир» и по одной мишени «Белка», имитировавшими сверхзвуковые крылатые ракеты, а сосредоточенным огнем двух дивизионов сбили мишень «Кабан», имитирующую баллистическую ракету средней дальности, пикировавшей на цель с высоты более 40 км.

Весь ход той боевой работы на командном пункте группы дивизионов мне продемонстрировали на мониторах гвардии подполковник Евгений Овсянников, офицер управления огневыми средствами гвардии старший лейтенант Виктор Меняйлов, оператор контроля воздушной обстановки гвардии лейтенант Артем Буханцов и оператор технического и боевого обеспечения гвардии лейтенант Иван Круглов. Возможности техники впечатляют. На мониторе было видно, как от мишени отделяется и падает на землю стартовый ускоритель, а после поражения цели – летящие к земле обломки. Это к вопросу о том, обнаружат ли радиолокационные средства современных зенитных ракетных комплексов беспилотные летательные аппараты с малой эффективной отражающей поверхностью. Обнаружат! Отличились ракетчики этой группы дивизионов и в апреле 2021 года. В этот раз на полигоне работали расчеты дивизионов, которыми командовали гвардии подполковники Владимир Воронцов и Дмитрий Чибисов.

Предстояло загрузить технику на железнодорожный транспорт, доставить технику на полигон, развернуть не только ее, но и палаточный лагерь для проживания личного состава со всем тыловым обеспечением, подготовиться к боевому дежурству, отразить учебный налет. Выполнялась и задача по передислокации КП и двух дивизионов на запасные позиции с развертыванием, подготовкой и ведением боевой работы.

Успешно справились с задачами стартовые расчеты по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами с использованием заряжающей машины. Обе стартовые батареи, возглавляемые гвардии майором Андреем Жигадло и гвардии капитаном Максимом Овчарук, получили оценки «отлично». Даже водители-механики автомобильных базовых шасси сдавали зачеты по вождению боевых машин на автодроме. И здесь оценка была «отлично». Ее честно заработали гвардии ефрейтор Алексей Недоступов и гвардии рядовой Магомед Алиев.

А потом были боевые стрельбы. И две высотные мишени «Армавир», и две такие же мишени, прорывавшиеся к прикрываемому объекту на малой высоте, были уничтожены на максимальной дальности. Причем летели они на скоростях, близких к гиперзвуковым. Стреляющим и в ходе этих учений был Евгений Овсянников. Для него это были 11-е боевые стрельбы на полигоне.

К слову, почти половина личного состава группы дивизионов военнослужащие по призыву. Несмотря на сжатые сроки службы, всего один год и сложную технику, командир группы Евгений Овсянников сказал, что удается подготовить солдат к несению боевого дежурства и боевой работе. В этом довелось убедиться во время тренировки расчета стартовой батареи, которой командует гвардии майор Андрей Жигадло.

Отмечая успехи зенитных подразделений флота, вспоминаются и курьезы боевых стрельб. В 1990-е годы зенитные ракетные дивизионы 21-го корпуса ПВО стреляли с мест постоянной дислокации: с полуострова Рыбачий, острова Кильдин, с позиции в районе поселка Териберка и со Святого Носа, а С-200 с Гремихи, с позиции, которая называлась БАМом. Летом 1997 года при выполнении этих стрельб присутствии бывших главкома ВВС генерала армии Петра Дейнекина и главкома ПВО генерала армии Виктора Прудникова крылатую ракету поразила первая из двух стартовавших ракет комплекса. Сбитая ракета упала в воду, поднимая столб брызг, и в это же место вонзилась еще одна ракета С-300, добивая мишень уже почти под водой. Наблюдавший за этим действом Виктор Прудников с гордостью заявил Петру Дейнекину: «Видишь, наши ракеты могут сбивать цели не только в воздухе, но и добивать под водой».

Юрий Банько

Юрий Тимофеевич Банько – журналист.