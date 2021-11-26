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Истребители Gripen нового поколения начали поставлять заказчикам

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Истребители Gripen
Истребители Gripen.
Источник изображения: Saab

Шведская компания Saab приступила к поставкам серийных истребителей Gripen нового поколения — Gripen E. Первые шесть самолетов отправились ВВС Швеции и Бразилии.

Семейство истребителей JAS-39 Gripen появилось в конце восьмидесятых, а в 1997 году Швеция приняла его на вооружение. В нулевых Saab решил показать модернизационный потенциал этих самолетов и для этого создал демонстратор Gripen-NG. На его основе в итоге и создавался истребитель нового поколения Gripen E.

Шведская компания представила летный образец Gripen E в 2016 году, а в 2019 приступила к его серийному производству. По сравнению с Gripen предыдущего поколения, он отличается большей максимальной взлетной массой и дальностью полета. Этого удалось достигнуть благодаря доработкам топливной системы и силовой установки.

Новый самолет способен на крейсерский сверхзвуковой полет — время его полета на сверхзвуковой скорости ограничено лишь запасом топлива. При этом чтобы поддерживать сверхзвуковую скорость, двигателю истребителя не нужно использовать режим форсажа.

В рамках уже полученных контрактов Saab должна собрать 60 Gripen E для ВВС Швеции и 36 — для ВВС Бразилии. Бразильская версия истребителя отличается от шведской панелью приборов с центральным широкоформатным информационным дисплеем, двумя вспомогательными небольшими информационными дисплеями, обновленной системой индикации на лобовом стекле и модифицированным программным обеспечением системы управления полетом.

Saab 24 ноября представила первые шесть серийных истребителей Gripen E властям Бразилии и Швеции и официально перешла к этапу поставок. Четыре самолета отправились ВВС Бразилии, и два — ВВС Швеции.

Saab разрабатывает и другие самолеты. Ранее мы писали про ее универсальный «летающий радар», который может одновременно собирать информацию о наземных, морских и воздушных целях.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
SAAB
Проекты
Истребитель 5 поколения
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