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D-Russia.ru

Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: D-Russia.ru

На совещании президента РФ с правительством в среду глава Минцифры Максут Шадаев доложил о неудовлетворительном исполнении директив правительства от 2018 года представителям интересов государства в советах директоров госкомпаний о закупках российских программных продуктов и предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний – Владимир Путин с предложениями согласился.

По словам Шадаева, «результат не очень хороший». Госкомпании потратили на отечественный софт в два раз меньше ожидавшегося. Как следствие, производители ПО недополучили в 2019-2020 гг. 70 миллиардов рублей.

Согласно установленным контрольным показателям, 70% расходов госкомпаний на ПО должны были достаться «российским решениям», сказал Шадаев. По его словам, госкомпании нашли способ противодействия – они занижают IT-бюджеты.

Нужен целевой показатель по «проникновению российских решений», сказал министр, и персональная ответственность глав госкомпаний за достижение этого показателя.

Ещё одна часть проблемы – собственные центры разработки ПО, которые создают госкомпании. Шадаев считает, что это «не всегда оправдано».

От редакции:

В действительности это никогда не бывает экономически оправдано. Менеджмент госкомпаний, создавая натуральное хозяйство для разработки ПО, стремится не к экономической целесообразности, а к собственному комфорту, к упрощению управления предприятием по принципу «кто за это отвечает». В результате национальная экономика не может извлечь выгоды из здорового разделения труда между эффективными специализированными предприятиями, софтверные компании остаются без средств для развития.

Следует ограничить госкомпании в стремлении к созданию собственных центров разработки, сказал Шадаев. Например, госкомпании, производящие ПО, необходимо обременить обязанностью обеспечить коммерциализацию своих разработок, полагает министр.

Президент с предложениями, в том числе с введением персональной ответственности глав госкомпаний за выполнение планов импортозамещения ПО, согласился.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
26.11.2021 08:18
Цитата, q
Нужен целевой показатель по «проникновению российских решений», сказал министр, и персональная ответственность глав госкомпаний за достижение этого показателя.

Нужен целевой показатель министру Шадаеву за соответствие и превосходство российского ПО по качеству и функциональности иностранному! Пока этого сделано не будет Министр Шадаев будет толкать российскую промышленность в прошлое и хаос в управлении из-за некачественных решений прошлого столетия, которые сейчас и продвигаются.

Цитата, q
В действительности это никогда не бывает экономически оправдано. Менеджмент госкомпаний, создавая натуральное хозяйство для разработки ПО, стремится не к экономической целесообразности, а к собственному комфорту, к упрощению управления предприятием по принципу «кто за это отвечает».

Потому что менеджмент за это и отвечает, а не Министр Шадаев.
Решение о создании собственных центров разработки связано с
1. заоблачными суммами по консалтингу оптимизации бизнес процессов от Российских софтверов и интеграторов
2. крайне слабой, а зачастую просто нулевой, экспертизой российских  ИТ софтверных компаний и интеграторов в бизнесе, который они оптимизируют и производственных процессах
3. абсолютно неадекватные стоимости российских решений их реальной функциональности по сравнению с зарубежными аналогами.

Безусловно президенту можно преподнести всё, как надо - НО, до того, как принять такие недальновидные и неоправданные решения необходимо, как минимум провести рабочую встречу Максута Шадаева с главами Госкорпораций и ИТ директорами этих корпораций в присутствии президента России. Пусть посмотрит на квалификацию и параметры ответственности своего Министра не глазами министра, а глазами тех, кто вынужден жить по правилам, которые предлагает этот Министр.

Песков тут громко сказал о том, что Кремль ратует за любую качественную обратную связь от людей и исполнителей законов и проектов, которые предлагает и реализует власть. Вот и возможность получить эту качественную обратную связь.

Для сведения Президенту и видимо Максуту Шадаеву - успешные ИТ решения в промышленности России связаны исключительно с тем, что практически все предприятия и холдинги имеют свои центры разработки и развития ПО. И заслуги Максута Шадаева тут в принципе - НЕТ.
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