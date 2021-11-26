Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО

На совещании президента РФ с правительством в среду глава Минцифры Максут Шадаев доложил о неудовлетворительном исполнении директив правительства от 2018 года представителям интересов государства в советах директоров госкомпаний о закупках российских программных продуктов и предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний – Владимир Путин с предложениями согласился.

По словам Шадаева, «результат не очень хороший». Госкомпании потратили на отечественный софт в два раз меньше ожидавшегося. Как следствие, производители ПО недополучили в 2019-2020 гг. 70 миллиардов рублей.

Согласно установленным контрольным показателям, 70% расходов госкомпаний на ПО должны были достаться «российским решениям», сказал Шадаев. По его словам, госкомпании нашли способ противодействия – они занижают IT-бюджеты.

Нужен целевой показатель по «проникновению российских решений», сказал министр, и персональная ответственность глав госкомпаний за достижение этого показателя.

Ещё одна часть проблемы – собственные центры разработки ПО, которые создают госкомпании. Шадаев считает, что это «не всегда оправдано».

От редакции:

В действительности это никогда не бывает экономически оправдано. Менеджмент госкомпаний, создавая натуральное хозяйство для разработки ПО, стремится не к экономической целесообразности, а к собственному комфорту, к упрощению управления предприятием по принципу «кто за это отвечает». В результате национальная экономика не может извлечь выгоды из здорового разделения труда между эффективными специализированными предприятиями, софтверные компании остаются без средств для развития.

Следует ограничить госкомпании в стремлении к созданию собственных центров разработки, сказал Шадаев. Например, госкомпании, производящие ПО, необходимо обременить обязанностью обеспечить коммерциализацию своих разработок, полагает министр.

Президент с предложениями, в том числе с введением персональной ответственности глав госкомпаний за выполнение планов импортозамещения ПО, согласился.