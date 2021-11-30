Флагман военной истории

Институт военной истории до сего дня остается единственным в стране специализированным научно-исследовательским учреждением в этой области. Фото с сайта www.mil.ru.

К юбилею уникального научно-исследовательского института

В эти дни исполняется 55 лет Научно-исследовательскому институту (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.

Созданный на основании постановления ЦК КПСС от 27 августа 1966 года «Об организации Института военной истории» и в соответствии с директивой от 5 ноября того же года начальника Генштаба ВС СССР маршала Советского Союза М.В. Захарова как Институт военной истории Минобороны СССР, он и поныне является единственным в стране специализированным научно-исследовательским учреждением в этой области.

ВЕХИ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА

Первым начальником института стал один из инициаторов его создания – член-корреспондент АН СССР, доктор исторических наук, профессор, лауреат Сталинской и Ленинской премий, известный военный историк генерал-лейтенант Павел Андреевич Жилин. Он возглавлял институт более 20 лет.

Костяк научных кадров института составили ведущие специалисты в области военной истории, многие из них были участниками Великой Отечественной войны. В институте в разные годы трудились дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации А.Е. Боровых, Герои Советского Союза генерал-лейтенант Г.Ф. Самойлович, вице-адмиралы Н.В. Усенко и И.А. Сорнев, генерал-майор С.Ф. Лиховидов, 12 лауреатов Сталинской, Ленинской и Государственной премий; 8 заслуженных деятелей науки РСФСР и Российской Федерации.

6 мая 1983 года Указом президиума Верховного Совета СССР «за заслуги в развитии военно-исторической науки» институт был награжден орденом Красной Звезды.

С 1 июня 2010 года Институт военной истории стал структурным подразделением Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Помимо решения прежних профильных задач он стал полноправным участником подготовки офицерских кадров высшего командного звена.

За прошедшие десятилетия в институте подготовлено и издано свыше 850 научных, научно-теоретических и научно-популярных работ общим тиражом более 19 миллионов экземпляров. Наиболее значимые из них: «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.» в 12 томах, «Военная энциклопедия» в 8 томах, «Вооруженные силы России в Первой мировой войне», «Справочник офицера Вооруженных сил Российской Федерации», «Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века», «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: энциклопедия для суворовских военных, Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов» и многие другие. Более 60 книг переведены на иностранные языки и изданы за рубежом, 30 трудов удостоены премий, дипломов и медалей.

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

За последние годы интенсивность труда сотрудников института, их вовлеченность в реализацию различных задач значительно возросли. Ежегодно осуществляется разработка до 35 научных трудов, создаваемых на основе широкой источниковой базы, в том числе документов из фондов Центрального архива Минобороны России, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива ВМФ, других федеральных и ведомственных архивов.

Серьезное внимание в институте уделяется прикладным исследованиям, направленным на решение проблем обеспечения военной безопасности России, строительства и применения вооруженных сил. Наиболее значимыми из них являются: «Стратегические интересы ведущих государств мира в Арктике и направления строительства вооруженных сил для действий в Арктической зоне», «Эволюция военно-доктринальных взглядов, строительства, теории и практики применения отечественных ВС во второй половине XX – начале XXI в.», «Развитие теории и практики военного искусства. Совершенствование российской военно-научной школы» и другие.

Особое внимание уделяется исследованию и систематизации истории военных конфликтов второй половины XX – начала XXI века. Ведется работа по наполнению информационно-справочной системы «Войны и вооруженные конфликты». Она стала важным источником информации для органов военного управления, научно-исследовательских организаций, преподавательского состава, слушателей и курсантов военных академий и училищ.

Интеллектуальный потенциал сотрудников института в полной мере задействован в процессе изучения и обобщения опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Около 40% офицерского состава получили боевой опыт в рамках проведения операции ВС РФ в САР, что позволило существенно повысить качество организации исследований по указанной проблематике.

Не менее важное внимание уделяется вопросам истории строительства вооруженных сил, и в частности процессам зарождения и развития органов военного управления. В последнее время в стенах института подготовлены труды: «История зарождения, становления и развития организационно-мобилизационных органов ВС России», «Военные кадры. История. Люди. Перспективы. 100 лет со дня образования Главного управления кадров МО РФ», «История органов военного управления боевой подготовки ВС РФ (СССР), 100 лет образования Главного управления боевой подготовки ВС РФ», «История органов военной прокуратуры и ее герои» и другие.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Однако приоритетным направлением исследований остается история Второй мировой и Великой Отечественной войн. Институтом подготовлен и издан пятитомный военно-исторический труд «Великая Отечественная: мы славим Победу и помним о тех, кто ее завоевал». В нем обобщены результаты современных исследований по малоизученным аспектам истории Великой Отечественной войны и показаны источники массового героизма воинов и тружеников тыла.

Самое пристальное внимание уделяется вопросам противодействия фальсификации отечественной истории, в том числе и периода Великой Отечественной войны. Сотрудники института ведут активную разъяснительную работу в печати, на телевидении и в электронных средствах массовой информации. За последние пять лет более 200 раз сотрудники института выступали на телевидении и радио. Так, в мае 2020 года только для информационных программ и документальных фильмов, посвященных основным событиям Великой Отечественной войны, организована запись десяти интервью ТРК «Звезда» и РИА Новости.

Музейно-мемориальный комплекс «Дорога памяти» стал одним из самых ярких проектов института. Фото агентства «Москва»

Правда истории доносится и в документальных изданиях, таких как сборник документов «Великая Отечественная. Государственный Комитет Обороны. Постановления и распоряжения» в 5 томах (8 книгах). Другим примером может служить историко-документальный проект «Ленинград. Война. Блокада» и «Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Еще одним важным направлением исследовательской работы института является персонология. За последние годы научными сотрудниками собран и издан уникальный биографический материал по командным кадрам в годы Великой Отечественной войны – от комбригов до членов Ставки ВГК.

В процессе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне институт издал инновационный труд «Великая Отечественная война в цифрах», в котором в систематизированном виде представлены информационно-статистические данные, собранные из открытых источников. Инновационной работой, сопровождаемой инфографикой, стал атлас-справочник «Краткая история Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Совместно с органами военного управления институт разработал «Исторический географический атлас». Материалы, посвященные Второй мировой войне, также выполнены в нем в виде инфографики и содержат копии редких документов.

ИСТОРИЯ РОССИИ И РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Решением министра обороны РФ институт был определен головным исполнителем разработки единого инновационного учебно-методического комплекса «История России», предназначенного для использования в суворовских училищах, военных институтах и училищах, военных академиях. Он разработан в виде трех модулей и издан в 2016 году. В 2018 году подготовлен и издан научно-справочный труд «Военная история России. Энциклопедия для суворовцев, нахимовцев и кадет», который широко используется в учебном процессе.

Созвучной является и работа по разработке единых (базовых) электронных учебников «История», «Военная история», «История военного искусства», а также внепланового электронного учебника «Краткая история российской армии».

С 2013 года институт осуществляет научно-методическое обеспечение Всероссийской военно-исторической олимпиады. А с 2015 года по решению Совета министров обороны государств – участников СНГ ежегодно организует проведение Международной олимпиады среди курсантов высших военно-учебных заведений МО РФ, гражданских российских и зарубежных вузов.

Большая работа проведена по научно-методическому обеспечению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Красной армии и флота; 75-летию важнейших событий Великой Отечественной войны; годовщинам проведения операций советских войск; окончанию Второй мировой войны; юбилейным датам создания органов военного управления.

Под руководством начальника Генерального штаба ВС – первого заместителя министра обороны РФ была проведена онлайн-конференция на тему: «Военная теория А.В. Суворова: актуальность суворовских принципов и практика их применения в современных военных конфликтах».

В ходе проведения в Вооруженных силах «Суворовских чтений» институтом подготовлены и направлены в главные штабы видов ВС, штабы военных округов и родов войск ВС научно-методические материалы по теме «Суворовская система воспитания и обучения войск».

За пятилетний период сотрудниками Института было подготовлено около 600 научных статей по военно-исторической тематике, опубликованных в 47 рецензируемых изданиях, с которыми у института сложилось прочное партнерское сотрудничество по пропаганде военно-исторических знаний среди широкой читательской аудитории.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Важное место в работе института занимает научная экспертиза проектов нормативно-правовых актов РФ и военно-исторических документов, таких как заключение по внесению изменений в Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». В рамках Федерального закона от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ сотрудниками института были подготовлены около 200 заключений на материалы о присвоении городам почетного звания РФ «Город воинской славы». Серьезная работа была проведена при подготовке заключений на такие законодательные инициативы, как «О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон «О Знамени Победы», «О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон «О ветеранах», «О законодательном закреплении особого исторического статуса городов-героев в РФ».

Институт оказывает научно-методическую помощь музеям и музейным мемориальным комплексам. Он взаимодействует и проводит совместные мероприятия с Центральным музеем Вооруженных сил Российской Федерации, Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей Победы), Государственным Историческим музеем, Государственным военно-историческим музеем-заповедником «Прохоровское поле» и многими другими.

Сотрудниками института оказывается консультативная помощь авторам проектов памятников, панорам, диорам и создателям музеев, посвященных памятным датам военной истории России. В интересах развития Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» сотрудниками института проведена большая научная работа по изучению малоизвестных страниц истории Курской битвы (1943).

В мае 2021 года, в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны, на заседании попечительского совета «Прохоровское поле» с докладом на тему «Фальсификация истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Реальность и мифы» выступил начальник института, кандидат исторических наук, почетный работник науки и техники РФ И.И. Басик. В своем выступлении он раскрыл основные направления фальсификации истории на современном этапе и предложил практические рекомендации по противодействию искажениям отечественной истории в ущерб национальным интересам страны.

Выступление получило высокую оценку у членов попечительского совета и приглашенных лиц. По итогам заседания было принято решение о направлении доклада (изданного тиражом 500 экземпляров) во все образовательные учреждения, библиотеки и музеи Белгородской области с целью повышения знаний по отечественной военной истории, воспитания чувства гордости за свое Отечество у подрастающего поколения.

По указанию министра обороны институт осуществлял научно-методическое обеспечение строительства Главного храма Вооруженных сил. Фото агентства «Москва»

МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Событием для страны и Вооруженных сил стало открытие и освящение Главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса «Дорога памяти». В соответствии с указанием министра обороны РФ институт осуществлял научно-методическое обеспечение строительства Главного храма Вооруженных сил и работ по созданию экспозиций залов и галерей музейно-мемориального комплекса «Дорога памяти». Существенный вклад в реализацию этих проектов внесли А.В. Исаев, Н.И. Никифоров, В.Д. Овчинников, В.В. Чертов, удостоенные за это государственных наград.

В 2021 году институту поставлена задача по созданию концепции Главного музейного комплекса Вооруженных сил на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Сотрудники института участвуют в разработке проектов оформления его залов, привлекаются к работе по созданию интерактивного музейного пространства, посвященного истории российского воинства от древних времен до наших дней.

Институт оказывает помощь гражданам в установлении боевого пути их родственников, участников Великой Отечественной войны. Ежегодно более 100 обращений приходят в адрес института. Ни одно из них не остается без ответа.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

Ежегодно в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия» институт организует проведение круглых столов, готовит научные экспозиции. В 2020 году институтом был проведен круглый стол на тему «Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне» и представлена экспозиция, посвященная созданию и использованию в учебном процессе вузов Минобороны РФ базового электронного учебника «Военная история». А на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» организован круглый стол «Причины, итоги и уроки Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., правда и вымыслы».

Наиболее существенные вопросы и острые проблемы решаются на заседаниях Ученого совета. Особе место в деятельности Ученого совета заняло рассмотрение теоретико-методологических проблем, таких как «О научных проблемах, поднимаемых на международных военно-исторических форумах и позиции института по рассматриваемым вопросам», «Проблемы методологической подготовленности адъюнктов и соискателей, пути их решения», «Об итогах обсуждения термина «коренной перелом в Великой Отечественной войне», «О проблемах типологии военных конфликтов современности и итогах обсуждения понятия «война», «Сущность и содержание понятия «гибридная война» в отечественной военно-исторической науке» и т. д.

Институт организует работу двух советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по трем научным специальностям: военная, отечественная и всеобщая история. За время существования в них было защищено более 150 докторских и 550 кандидатских диссертаций. При этом только за последний год сотрудники института защитили в них 2 докторские и 4 кандидатские диссертации.

Институт осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по специальностям военная и всеобщая история в докторантуре и адъюнктуре при Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Обучение здесь проходят не только российские, но и иностранные военнослужащие.

КАДРЫ

В настоящее время основу научного потенциала института составляют высококлассные и профессионально подготовленные специалисты. Среди них 19 докторов наук, 85 кандидатов наук, 9 профессоров, 39 доцентов и старших научных сотрудников.

В институте продолжают работать и передавать опыт молодому поколению ветераны Великой Отечественной войны: лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР генерал-майор С.А. Тюшкевич и генерал-полковник Б.П. Уткин.

Тематику и характер направленности исследований института сегодня определяют ведущие специалисты: В.В. Абатуров, Ю.А. Алексеев, В.Н. Богданов, А.Д. Борщов, Н.В. Васильева, В.А. Гаврилов, В.О. Дайнес, А.А. Зданович, С.А Иванов, А.В. Исаев, С.Л. Коробицын, А.Ю. Лашков, Ю.Н. Лещенко, Р.В. Мазуркевич, В.Б. Маковский, М.С. Монаков, Б.Н. Найденко, Н.И. Никифоров, В.Ю. Русанов, В.А. Стрельников, В.И. Фесенко, А.Е. Шагов, Н.Я. Шепова и многие другие.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Одним из приоритетных направлений в деятельности института является дальнейшее развитие и углубление научных связей с зарубежными государственными и военными структурами, отвечающими за организацию военно-исторической работы.

Только за последние пять лет институт посетили делегации Вьетнама, Индонезии, Китая, Лаоса, Марокко и Республики Кореи. С целью обсуждения хода и перспектив военно-научного сотрудничества сотрудники института посетили Беларусь, Болгарию, Вьетнам, Израиль, Индонезию, Камерун, Китай, Марокко, Монголию, Республику Корею, Румынию, Сербию, Словению, США и Таиланд.

С момента своего создания Институт военной истории представлял СССР, а ныне представляет Российскую Федерацию в Международной комиссии военной истории (МКВИ). Действующая под эгидой ЮНЕСКО комиссия признана международным научным сообществом одной из самых авторитетных организаций в области военной истории. Ее членами являются более 40 государств. Членство в МКВИ дает возможность отстаивать позиции отечественной военной истории по наиболее острым и актуальным современным проблемам исторической науки.

Институт принимает участие в работе восьми межправительственных смешанных комиссий о взаимном содержании воинских захоронений. Это российско-словацкая, российско-венгерская, российско-чешская, российско-румынская, российско-турецкая, российско-сербская, российско-словенская и российско-латвийская комиссии.

Большая организационная работа проводится по линии российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которая выявляет и анализирует материалы, касающихся судеб советских (российских) и американских военнослужащих – участников военных конфликтов ХХ – первой четверти XXI века. Сотрудники института готовят предложения и аналитические материалы для пленарных заседаний, повестка которых включает работу в четырех подкомиссиях: по Второй мировой войне, по холодной войне, по войнам в Корее и Вьетнаме.

НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

Институт поддерживает тесные контакты с высшими учебными заведениями, научными и общественными организациями страны на федеральном и региональных уровнях. В настоящее время в рамках подписанного Договора о взаимодействии и сотрудничестве с Московским государственным университетом им. Ломоносова установлены тесные контакты с одним из ведущих его факультетов – историческим.

Также организовано взаимодействие с Российским государственным гуманитарным университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом, Воронежским государственным аграрным университетом им. Императора Петра I, Ставропольским и Кубанским госуниверситетами.

Мы активно сотрудничаем и взаимодействуем с институтами всеобщей и российской истории РАН, Российской академией военных наук, Российской академией естественных наук, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, российскими ассоциациями историков Первой и Второй мировой войн.

Институт поддерживает тесные связи с белорусскими учеными. В 2019 году проведен первый форум ассоциации вузов России и Беларуси «Наука и образование в условиях больших вызовов современности». Институтом был представлен доклад на тему «Проблемные вопросы развития военной истории и научного сотрудничества». В этом же году с участием института проведен V Международный российско-белорусский конкурс студенческих научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе. Подвиг народов бессмертен».

В канун своего 55-летия Научно-исследовательский институт (военной истории) продолжает работу по исследованию актуальных вопросов военной истории, ищет ответы на вызовы, обусловленные изменением военно-политической обстановки, появлением новых средств вооруженной борьбы, формированием новых подходов к невооруженному противоборству в мире.

Владимир Овчинников

Владимир Дмитриевич Овчинников – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, капитан 1 ранга запаса.