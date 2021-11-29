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Независимое военное обозрение

Россия ответит за безопасность в пустыне

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С осени 2021 года Совет Безопасности ООН продвигает миротворческую деятельность в Западной Сахаре. Фото со страницы United Nations Peacekeeping в Flickr
С осени 2021 года Совет Безопасности ООН продвигает миротворческую деятельность в Западной Сахаре. Фото со страницы United Nations Peacekeeping в Flickr.

Миссии ООН в Западной Сахаре исполнилось 30 лет

Осенью 2021 года Совет Безопасности ООН (СБ ООН) предпринял фронтальное продвижение в миротворческой деятельности относительно миссии ООН в Западной Сахаре, где «солнце знает свой запад». Назначен новый представитель и командующий миссии от России, а также назначен личный посланник генерального секретаря ООН (ГС ООН) (от Италии) по Западной Сахаре. В начале октября ГС ООН представил доклад «Ситуация в отношении Западной Сахары». Дважды в октябре проводились консультации, а в конце месяца продлен мандат миссии на один год.

Осенью исполнилось 30 лет со дня создания миссии. За это время наша страна направила почти тысячу миротворцев в Западную Сахару.

ПОД ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ ООН

Известно, что дата введения голубого берета и голубых касок ООН – 1956 год. А официальная дата введения голубых беретов ВДВ – 26 июля 1969 года.

Миротворцам покровительница истории Клио напоминает – 30 лет назад (1991 год) Советом Безопасности было учреждено еще пять миротворческих миссий ООН.

В 1988 году Миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира с краткой формулировкой «За поддержание мира». В этой награде есть и заслуга наших миротворцев, которые к тому времени находились 15 лет на вахте мира под голубым флагом ООН и внесли достойный вклад в миротворческие усилия по поддержанию мира.

В 1991 году миротворческие миссии начали проводиться в Западной Сахаре, Камбодже, Кувейте, Сальвадоре, Анголе. Миссия в Западной Сахаре действует до сих пор. В конце 1991 года ООН проводила 11 миротворческих операций (11 178 миротворцев). В сводке значились следующие миссии: UNTSO, UNMOGIP, UNFICYP, UNDOF, UNIFIL, UNAVEM, ONUCA, UNICOM, MINURSO, OMUSAL, UNAMIC.

На конец декабря 1991 года СССР направил 85 (28,81%) наблюдателей в четыре миссии: UNTSO (ОНВУП) – 34, UNIKOM (Кувейт) – 19, MINURSO (Западная Сахара) – 29, UNAMIC (Камбоджа) – 3. В это время в ООН находилось 295 военных наблюдателей из 19 стран (голубые береты).

Наши коллеги неоднократно публиковали материалы по миротворчеству в Западной Сахаре.

Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) была учреждена резолюцией 690 Совета Безопасности от 29 апреля 1991 года. О Западной Сахаре писали миротворцы Равиль Мустафин и Олег Иванченко.

Наш коллега-миротворец и журналист Равиль Мустафин опубликовал статью, копия которой находится на стенде в Центральном музее вооруженных сил. Начиналась статья художественно и даже романтически: «На самом краю света служат 29 российских офицеров в составе Миротворческих сил ООН в Западной Сахаре. Если существует на земле край света, то Западная Сахара, безусловно, один из них».

Недавно вышла в свет книга ветерана-миротворца А.С. Константинова «Про службу в странах с жарким и сухим климатом. Записки военного наблюдателя». Полковник Константинов был старшим группы сначала советских наблюдателей, а затем российских.

Наши миротворцы находятся в данной миссии со дня ее основания (1991 год).

В настоящее время в Западной Сахаре (МООНРЗС) 10 военных российских наблюдателей, в том числе две женщины. За 30 лет в миссии побывало около тысячи наших миротворцев.

На 30 сентября 2021 года в миссии находилось 237 миротворцев из 42 стран: военные эксперты миссии – 208 (51), офицеры штаба – 7 (3), военнослужащие контингента – 20.

Число погибших – 16 человек: гражданский персонал – 3, местный персонал – 5, военнослужащие – 6, военные наблюдатели – 1.

Мандат миссии продлен до 31 октября 2022 года.

Отметим, что в Западной Сахаре проходил службу военным наблюдателем Герой России Илья Анатольевич Касьянов (1961–1999).

В 1997 году Касьянов окончил курсы по подготовке военных наблюдателей ООН и служил военным наблюдателем в Западной Сахаре, за что был награжден медалью ООН «На службе мира». Обратим внимание на медаль за участие в миротворческой миссии в Западной Сахаре. В центральной части ленты медали – очень широкая полоса песочного цвета, символизирующего пустыню Сахара, с двумя узкими полосками голубого цвета, символизирующими Организацию Объединенных Наций.

Наши миротворцы с 1973 года находились в 41 миротворческой миссии ООН из 72 (участие в 31 завершенной и 9 действующих миссиях).

НОВОЕ РУКОВОДСТВО МИССИИ

В начале осени ГС ООН Антонио Гутерреш назначил Александра Иванько на должность спецпредставителя ООН в Западной Сахаре и главой миссии. Гражданин РФ начал свою карьеру в журналистике, работая корреспондентом в российской газете в Афганистане и США. Позже стал руководителем отдела общественной информации ООН в Боснии и Герцеговине в 1994–1998 годы.

Также работал старшим советником представителя по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1998 по 2005 год. Спустя некоторое время вновь возглавил отдел общественной информации международного сообщества, только уже в Косово. В 2009-м россиянин назначен начальником штаба миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС). Александр Иванько обладает более чем 30-летним опытом работы в сфере поддержания мира и журналистики.

Осенние назначения продолжились. После двухлетнего перерыва ГС ООН назначил представителя Италии Стаффана де Мистуру личным посланником в Западной Сахаре. Было предложено около десятка кандидатур в течение двух лет.

Военным компонентом МООНРЗС с 20 февраля 2019 года командует генерал-майор из Пакистана Зия Ур Рехман.

Генерал-майор Ур Рахман обладает 30-летним опытом военного руководства на национальном и международном уровнях, в том числе в качестве командующего военными формированиями по операциям и руководству кадровыми назначениями на уровне командования, штаба и военного колледжа. Он обладает обширным опытом в других задачах руководства, персонала, связи и оперативной деятельности, в том числе в качестве военного наблюдателя в миротворческой миссии в Конго. Командовал пехотной бригадой и пехотной дивизией. Генерал-майор Ур Рахман имеет две степени бакалавра наук и четыре степени магистра.

С 2015 по 2016 год он занимал должность старшего национального представителя при Центральном командовании США (Centcom) во Флориде. После этого он занимал пост командира пехотной бригады с 2016 по 2017 год и пехотной дивизии – с 2017 года.

Генерал-майор Ур Рехман имеет степень бакалавра наук в Военной академии Пакистана и степень магистра делового администрирования в Высшем институте Канадской школы менеджмента в Лахоре, а также бакалавра наук Университета Белуджистана в Кветте.

На содержание миссии в период с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года ассигнована сумма в размере 56,5 млн долл. США.

ДИНАМИКА СОБЫТИЙ

Отметим, что МООНРЗС остается основным и зачастую единственным источником объективной информации о событиях на территории и соответствующих рекомендаций для ГС, Совета Безопасности, государств-членов и Секретариата.

В начале октября ГС представил доклад «Ситуация в отношении Западной Сахары», а за неделю до заседания СБ в некоторых СМИ появился проект резолюции по Западной Сахаре с комментариями. По западносахарскому вопросу идет дипломатическая и информационная борьба. Марокко со своими сторонниками предлагает план автономии, оставляя за собой вопросы обороны и внешних связей («территориальная целостность и суверенитет Марокко над южными провинциями). Фронт ПОЛИСАРИО выступает за самоопределение и проведение референдума.

Члены СБ расходятся в своих национальных позициях по Западной Сахаре.

Франция традиционно поддерживает план марокканской автономии для региона. План был представлен Марокко в ООН в 2007 году и предусматривает интеграцию территории с Марокко, при этом сахарский народ будет управлять своими внутренними делами, будучи представленным Марокко за пределами страны.

РФ воздержалась при голосовании по подготовленному США проекту резолюции СБ 2602 о продлении мандата МООНРЗС: «В ходе переговоров не были должным образом учтены наши обоснованные замечания и предложения компромиссного характера. Также остался без внимания ряд конструктивных предложений со стороны других членов совета. По этой причине представленная сегодня резолюция не отражает объективной картины, сложившейся в западносахарском урегулировании». В текст были внесены формулировки и общие слова «о необходимости придерживаться так называемых реалистичных подходов или идти на некие компромиссы».

На брифинге в штаб-квартире ООН выступление нашего представителя свелось к нескольким строчкам: «Дмитрий Полянский (Российская Федерация) заявил, что воздержался при голосовании, поскольку предложения его делегации не были приняты во внимание в ходе обсуждений. Этот текст не поможет новому посланнику возобновить переговоры о самоопределении, сказал он, сетуя на то, что формулировка резолюции заменяет согласованные на международном уровне параметры общими словами о реалистичных подходах и компромиссах».

В свою очередь, представитель США заявил: «Мы по-прежнему рассматриваем план автономии Марокко как серьезный, заслуживающий доверия и реалистичный и как один из возможных подходов к удовлетворению надежд… Мы настоятельно призываем стороны в полной мере сотрудничать со сециальным представителем Иванько и всей миссией МООНРЗС».

Большие надежды возлагаются на нового личного посланника ГС ООН. Однако возникает вопрос: удастся ли посланнику преодолеть опасный земляной вал (берму, марокканскую стену), разделяющий Западную Сахару много лет? Как говорится, время покажет.


Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

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