Стены Херсонеса и батареи Севастополя

Александр Широкорад (в центре) у пульта управления артиллерийским орудием на 35-й батарее в Севастополе. Фото из архива автора.

Нельзя уничтожать исторические памятники ради новых концепций

Для любителей истории и для всех севастопольцев стало праздником открытие 1 октября 2021 года в поселке Любимовка Военно-исторического музея фортификационных сооружений Севастопольского филиала ФГАУ «УИСП» Минобороны России.

Из истории батареи

В мае 1913 года по приказу императора Николая II Санкт-Петербургский металлический завод начал изготовление четырех 305-мм двухорудийных башен для Севастопольской крепости. Их решено было установить на батареях № 25 в районе мыса Херсонес и № 26 в районе поселка Любимовка. Строительство обеих началось в 1913 году.

Революция 1917 года и Гражданская война прервали постройку батарей, и их строительство было возобновлено в 1926–1928 годах, а сами батареи переименованы в № 30 и № 35.

Чтобы дать представление об объеме работ, скажу, что для постройки батареи № 30 в Севастополе был выкопан котлован объемом 32,5 тыс. куб. м – в скальном грунте! Объем бетонных работ только на одной батарее сопоставим с аналогичным при строительстве Днепрогэса. По расчетам, бетонный блок должен был выдерживать прямые попадания 406-мм снарядов и 1000-кг бомб. Такой батарее не страшно и оружие массового поражения: подземный город был надежно загерметизирован, а очистка и вентиляция воздуха проводилась специальными установками.

В 1941–1942 годах батареи № 30 и № 35 стали главными узлами обороны Севастополя. В конце ее обе батареи были выведены из строя огнем германских супермортир и подорваны собственными командами, чтобы уникальная техника не досталась врагу.

В 1947 году руководство ВМФ подняло вопрос о восстановлении батареи № 30, но уже не с двух-, а с трехорудийными башнями. Дело в том, что в период с 1925 по 1940 год с линкора «Полтава» («Фрунзе») были сняты четыре трехорудийные башни главного калибра. Две из них установили на острове Русском близ Владивостока на батарее № 981, вошедшей в строй в 1934-м.

В 1947 году на месте батареи № 30 начались восстановительные работы. Выяснилось, что ни сверхмощные снаряды калибра 600 мм, ни подрывные заряды немецких саперов не смогли серьезно повредить железобетонный блок. Взрывной волной были вырваны броневые двери, но внутренние помещения сохранились.

В 1911 году инженеры металлического завода сделали одинаковыми ряд установочных частей для башен линкоров и береговых батарей. Теперь это оказалось кстати. Трехорудийные башни ставились прямо в колодцы двухорудийных башен 30-й батареи. Матросы ее стали шутить, что они служат на самом длинном в мире линкоре, у которого носовые башни находятся в Крыму, а кормовые – во Владивостоке.

Приказом главкома ВМС от 13 февраля 1954 года 30-я батарея была принята в эксплуатацию. Позднее на ее базе сформировали Отдельный дивизион № 1545 береговой обороны ЧФ. 29 октября 1959 года дивизион получил № 459.

Из истории музея

В 1997 году по соглашению о разделе Черноморского флота батарея отошла к РФ, и вскоре ее передали взводу консервации.

21 августа 2020 года подписано решение министра обороны о передаче 30-й батареи Военно-историческому музею фортификационных сооружений для ее музеефикации и организации экскурсий. Руководит музеем капитан 1 ранга Юрий Куликов, который в течение 15 лет был главным специалистом ракетно-артиллерийского отдела ЧФ.

Экскурсоводы А.И. Лифанов, И.В. Сидорков, В.П. Панкрушин, научный сотрудник И.К. Фадеева интересно и доходчиво водят экскурсии по помещениям башенного массива, снарядным и зарядным погребам, орудийным башням. Они в деталях знают матчасть батареи и историю боевых действий 1941–1942 годов.

Но у сотрудников музея впереди еще множество проблем. Пока недоступны для посетителей командный пункт, боевая рубка и дальномер. А вот искатели приключений постоянно предпринимают попытки проникнуть на эту часть объекта. Ограждение вокруг нее отсутствует, хотя находиться там небезопасно. В планах сотрудников музея оградить и привести в порядок эти объекты, восстановить радиолокационную антенну, демонстрированную в 1997-м, и подготовить их к приему посетителей.

В 20 метрах от ограды батареи находятся уникальные пулеметные доты 1930-х годов. Они прекрасно сохранились. Найти для них в музеях «максимы» не представляет труда. Но земля под дотами почему-то не принадлежит музею.

Помимо всего, с началом функционирования объекта при попустительстве местных властей активизировалась застройка частными строениями прилегающей территории, находящейся в охранной зоне.

Однако главное уже сделано – музей открыт! Спасибо Юрию Куликову и его команде. И разумеется, руководству Минобороны, подарившему Севастополю уникальный объект.

Экскаваторы против античности

Между тем в Севастополе уже четыре года идет война между историками города и деятелями непонятных фондов и организаций за прибрежные районы. В первую очередь это касается района мыса Хрустальный и заповедника Херсонес Таврический. И там и тут началось строительство циклопических зданий. И под разными соусами планируется массовое строительство жилья.

Я видел много городов Средиземноморья: Марсель, Ла Валетту, Корфу, Родос. Каждый город-порт неповторим. Но везде мощные береговые форты XIV–XVII веков соседствуют с городской застройкой XVI–XVIII веков. И нигде и в помине нет монстров из стекла и бетона. Да, на окраинах Марселя можно увидеть на горизонте массивы современных зданий. Но в историческом центре их нет.

После освобождения Севастополя от германско-румынских захватчиков в городе осталось четыре (!) целых дома из 6,5 тыс. довоенных. В феврале 1945 года из Ялты в разрушенный Севастополь прибыл Франклин Рузвельт. Увиденное потрясло его. Он сказал секретарю Севастопольского горкома: «Для восстановления вашего города потребуется 50 лет, и это возможно в том случае, если мы вам поможем. Без нашей помощи вам не обойтись».

В 1948 году Севастополь посетил Сталин. Московские архитекторы предложили ему планы восстановления города. Планировалось срыть холмы, построить широкие проспекты, высотные дома. Сталин ответил: «Восстановить все как было!»

25 октября 1948 года вышло постановление Совета министров СССР: «Закончить восстановление Севастополя в течение ближайших трех-четырех лет». И город был восстановлен. До 1991 года на берегах севастопольских бухт стояли мощные береговые батареи и восстановленные дома конца XIX века и близкого к ним стиля «сталинский ампир» с редкими вкраплениями новых построек.

Но вот в 2017 году на мысе Хрустальный на площади свыше 50 га начал строиться «культурный кластер»: театр оперы и балета, академия хореографии и пр.

Эти 50 га обильно политы кровью матросов и солдат в 1854–1855 и 1941–1944 годах. Там сохранились остатки батарей. Ну а главное – в 2013 году состоялась церемония вручения Херсонесу сертификата объекта, вошедшего в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Национальный заповедник Херсонес Таврический включили в список всемирного наследия с формулировкой «Древний город Херсонес Таврический и его хора». Обратим внимание на греческое слово «хора». Это окрестные усадьбы Херсонеса, разбросанные на несколько километров вдоль моря по обе стороны от заповедника.

50 гектаров кластера составляют часть этой хоры. В ноябре 2020 года при строительстве кластера обнаружены руины большой античной усадьбы IV–III вв. до н. э., а также гончарная мастерская эллинистического периода.

Историки и общественность Севастополя требуют консервации района мыса Хрустальный. Севастопольцы не без оснований сравнивают проект нового театра с огромным гамбургером. Он похож и на голову огромной змеи, которая ползет к морю из центра Севастополя и доминирует над окружающими строениями.

Зачем оперу и балет выносить на пляж в 50 метрах от моря? Там место купальщикам. А также экскурсантам и реставраторам памятников обороны и античных сооружений. Почему бы сей кластер не построить подальше от моря?

Ларчик открывается просто: на мысе Хрустальный предполагается строительство общежития для артистов балета, жилых домов для сотрудников... Короче, речь идет о строительстве элитного жилья.

Второе разрушение Херсонеса

На месте бывшего города Херсонеса и его хоры также предполагается строительство нескольких циклопических зданий: музея Византии, музея христианства и т.д., вплоть до филиала детского лагеря «Артек». В севастопольских СМИ периодически появляются проекты этих зданий, а затем следуют опровержения. То есть, кто и что строит, непонятно, но строительство уже начато. По сведениям СМИ, вся стройка курируется фондом «Моя история».

Ну а что ожидает мортирные батареи № 12 и 13, расположенные на территории Херсонесского заповедника?

Батарея № 12 была построена в 1895–1899 годах и вооружена восемью 11-дюймовыми (280-мм) мортирами на станках Кокорина. Батарея № 13 построена в 1898–1902 годах и вооружена шестнадцатью 9-дюймовыми (229-мм) мортирами образца 1877 года. В 1920-х годах мортиры с батарей были демонтированы и сданы на лом.

После взятия Севастополя в 1942 году немцы построили перед фронтом батарей № 12 и 13 береговую батарею на восемь пушек 15,5-см K.416(f). Трофейные французские орудия на колесных лафетах немцы поставили на поворотные платформы. На правом фланге батареи № 13 был оборудован командный пункт («тевтонская башня») в виде бетонного куба, идентичная тем, что строились гитлеровцами при сооружении Атлантического вала.

Все бетонные сооружения российских и германских батарей прекрасно сохранились, хотя их орудия давно сданы на металлолом. В подземной казарме батареи № 12 энтузиасты-севастопольцы создали Музей обороны 1941–1942 годов.

На этой базе без особых затрат можно создать уникальный музей Великой Отечественной войны и фортификационного искусства. Но какому-то умнику пришла в голову мысль обратить огромные подземные помещения мортирных батарей в «музей современного искусства». Устроители собираются ломать перегородки в казематах, расширять входы. На лом пойдут уникальные бронированные двери образца 1895 года, системы подачи боеприпасов.

Херсонес и православные

Какие-то хитрые историки предложили начальству обратить Херсонес в «православную Мекку». Но что такое Херсонес? Это единственный в России большой античный и средневековый город с непрерывной почти двухтысячелетней историей.

Херсонес был основан в 424–421 годах до н. э. греками из города Гераклея Понтийская. В I веке н. э. Херсонес стал вассалом Римской империи, а в V веке – вассалом Византийской империи.

Ученые спорят, где крестился князь Владимир Святославович – то ли в Херсонесе (Корсуни), то ли в Киеве, то ли в Василькове (недалеко от Киева). До сих пор неизвестно, крестился ли киевский князь до похода на Корсунь в 988–989 годах или после. Важно то, что крещение населения Руси, а не князя с частью дружинников произошло в Киеве. Русские же князья крестились и до Владимира. Так, например, киевский князь Аскольд и часть его дружины крестились в Константинополе в 860 году. Бабка Владимира, правившая Киевом княгиня Ольга, крестилась в Константинополе в 957 году.

Даже если Владимир и крестился в Херсонесе, то позднее город никакого отношения к Киевской Руси не имел. За всю историю раскопок в Херсонесе найдена только одна древнерусская надпись конца XII – начала XIII века, которую оставил паломник. Упоминания о других древнерусских паломничествах в Корсунь отсутствуют.

До захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году из Руси в Царьград отправлялось по два каравана судов с товарами ежегодно (осенний и весенний). В Константинополе был даже русский квартал у церкви св. Маммы. При этом нашим купцам и в голову не приходило делать огромный крюк по морю до Херсонеса.

В 1204 году крестоносцы сожгли русский квартал св. Маммы и уничтожили русскую торговлю на Черном море. В XIV–XV веках русские купцы вели торговлю с Крымом через генуэзские города Тану (Азов) и Кафу (Феодосию).

В 1278 году Херсонес был разграблен татарами хана Ногая, а в начале XIV века перешел под контроль генуэзцев. Папа Иоанн XXII 15 июля 1333 года назначил католическим епископом Херсонеса доминиканца Рикардуса. Генуэзцы построили в Херсонесе кафедральный храм.

В 1396 году Херсонес был разорен ханом Тамерланом (Тимуром). После этого нашествия население города резко сократилось, но в нем по-прежнему оставался генуэзский гарнизон. Лишь в 1472 году генуэзские солдаты и большинство жителей покинули Херсонес.

В 1578 году в Херсонесе побывал посол Речи Посполитой Мартин Броневский и записал свои впечатления: «Достойные удивления развалины очень явно свидетельствуют, что это был некогда великолепный, богатый и славный город греков, многолюдный и славный своею гаванью. Во всю ширину полуострова, от берега до другого, еще и теперь возвышается высокая стена и башни многочисленные и большие из тесаных огромных камней». Упомянул Броневский и действующие водопроводы: «В них и теперь еще есть вода очень чистая».

Турецкий географ Эвлия Челеби, посетивший в 1667 году Херсонес, писал: «В зимние времена в эти развалины крепости загоняют много сот тысяч овец крымских благородных людей». Сейчас высота большинства развалин Херсонеса не превышает полутора метров, нет ни стен, ни крыш. Какой смысл туда загонять отары овец на зимовку?

Француз Жан де Рейи, посетивший Херсонес в 1803 году, писал: «Сооружение Ахтиара (Севастополя) окончательно завершило разрушение этого древнего города, почти все стены которого еще можно было увидеть во время завоевания Крыма русскими. Среди мусора найдены надписи, несколько мраморных скульптур, монеты и медали из разного металла. Надо отметить, что эти предметы найдены солдатами или матросами, поскольку ни у кого не возникло естественной мысли о проведении раскопок».

Целые артели русских матросов и местных греков на больших фурах везли в Севастополь каменные глыбы из Херсонеса. Разрушение Херсонесского городища продолжалось весь XIX век.

Уничтожение монахами древностей Херсонеса в 1897 году в своем очерке «Херсонес Таврический» отметил Максим Горький: «Сколько ценных вещей погребено под строениями монастыря и военно-инженерного ведомства и какую утрату для науки составляет эта потеря!»

Итак, Херсонес свыше 800 лет был языческим городом. Затем 650 лет – христианским, до 1054 года, когда христианство разделилось на православную и католическую церкви. Далее 250 лет Херсонес был православным. И последние 170 лет своего существования – католическим.

Этот великий город принадлежит мировой истории. Но делать из него «Мекку православных» из-за того, что там крестился киевский князь и оставил автограф какой-то паломник в XII веке…

Неужели кому-то не дают покоя лавры киевских правителей, объявивших Севастополь (Ахтиарскую бухту) «главной военно-морской базой украинского флота в XVI–XVII веках»? Там, дескать, базировался флот гетмана Петра Сагайдачного. Посему в Севастополе возвели памятник оному гетману, а в 2014 году снесли его.

В Большом Севастополе более чем достаточно места для культурных кластеров, музеев и филиалов «Артека». Даже для «Мекки» место найдется.

Но античный город, его хора, а также береговые батареи – места боевой славы двух оборон Севастополя – должны остаться в неприкосновенности.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.