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Известия.ru

Военные РФ начали слежение за вошедшим в Черное море эсминцем США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mc1 Joe Rolfe/U.S. Navy

Российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Черном море. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Эсминец Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря ранее в этот день. В Шестом флоте США сообщили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

USS Arleigh Burke — первый эсминец типа «Арли Берк». Корабль назван в честь адмирала Арли Альберта Берка, воевавшего на Тихом океане во время Второй мировой войны. Судно имеет минно-торпедное, противолодочное и ракетное вооружение.

17 ноября ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса USNS John Lenthall, а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

В октябре министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики в Черном море.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада.

Согласно Конвенции Монтрё, корабли стран, которые не выходят к Черному морю, не могут оставаться в Черном море дольше 21 дня.

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