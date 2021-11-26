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ТАСС

Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в Тихом океане

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Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

В Роскосмосе указали, что теперь миссия корабля завершилась

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом в четверг сообщила в Twitter госкорпорация "Роскосмос".

"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

"Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля (их не так много) упали на кладбище космических кораблей", - отметили в Роскосмосе, добавив, что теперь миссия корабля завершилась.

Ранее "Прогресс МС-17" отстыковался от гермоадаптера модуля "Наука" вместе с переходной проставкой, которая обеспечивала стыковку транспортных кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС". Теперь многоцелевой лабораторный модуль готов к стыковке грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", которая запланирована на 26 ноября в 18:26 мск.

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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