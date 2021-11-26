Беларусь сообщила о совместном с Россией патрулировании границы

Решение о наращивании дежурных сил ПВО принято в четверг военным ведомством Беларуси. Кроме того, уточняет пресс-служба министерства обороны, скорректирована и программа воздушного патрулирования совместно с ВКС Союзного государства.

В ведомстве пояснили, что "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Беларуси, а также в интересах предотвращения ее нарушения, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО, и совместном патрулировании государственной границы авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и ВКС Российской Федерации".

25 ноября, уточнили в министерстве, уже выполнен полет смешанной тактической группы для патрулирования воздушного пространства вдоль границы Беларуси в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.

Юрий Сизов