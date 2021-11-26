Войти
Российская газета

Беларусь сообщила о совместном с Россией патрулировании границы

437
0
0
Источник изображения: Антон Балашов/РИА Новости

Решение о наращивании дежурных сил ПВО принято в четверг военным ведомством Беларуси. Кроме того, уточняет пресс-служба министерства обороны, скорректирована и программа воздушного патрулирования совместно с ВКС Союзного государства.

В ведомстве пояснили, что "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Беларуси, а также в интересах предотвращения ее нарушения, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО, и совместном патрулировании государственной границы авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и ВКС Российской Федерации".

25 ноября, уточнили в министерстве, уже выполнен полет смешанной тактической группы для патрулирования воздушного пространства вдоль границы Беларуси в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.


Юрий Сизов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Похожие новости
05.04.2016
Минобороны России и Корпорация «Иркут» заключили новый контракт на поставку Су-30СМ
03.06.2015
Проекция силы
29.04.2015
Вот сушки прилетели
20.03.2015
Индия закупает в Израиле запчасти для "Су-30" российского производства
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»