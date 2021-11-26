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Интерфакс-АВН

Индустриальный директор "Ростеха" Оздоев избран председателем совета директоров концерна "Калашников"

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Бекхан Оздоев
Бекхан Оздоев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев возглавил совет директоров концерна "Калашников", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев возглавил совет директоров концерна "Калашников". Соответствующее решение принято сегодня, 25 ноября, на заседании совета директоров компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой должности Оздоев будет способствовать решению стратегических задач компании, в том числе связанных с развитием производства.

"Калашников" - гордость российской оборонки. Сегодня это не только стрелковое оружие, но и продукция гражданского, двойного назначения, востребованная в России и за рубежом. У компании сильный бренд, прекрасный коллектив, диверсифицированный продуктовый портфель. Словом, большой потенциал для дальнейшего роста. Наша задача - максимально использовать эти вводные и текущую конъюнктуру для усиления позиций "Калашникова" на российском и международном рынках", - сказал Оздоев, слова которого привели в пресс-службе "Ростеха".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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