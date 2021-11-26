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РИА Новости

В России модернизируют истребители-перехватчики МиГ-31

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказали о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Сейчас капитальный ремонт этих самолетов с глубоким усовершенствованием до уровня МиГ-31БМ — основная задача предприятия. Работа идет с 2007 года.

Как сообщили представители "Сокола", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю.

"Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышает боевую эффективность", — добавили сотрудники предприятия.

Кроме того, в одном из вариантов улучшения МиГ-31 механическую систему управления меняют на электродистанционную, для чего на борт устанавливают ряд компьютеров. Такая машина уже проходит испытания.

Как подчеркнули на заводе, в рамках импортозамещения в Россию перевели производство 99,9 процента комплектующих.

На МиГ-31 при модернизации полностью меняют бортовое оборудование, дефектуют планер, в нем заменяют участки, подвергшиеся коррозии, — в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50 процентов. На машинах полностью меняют проводку и все резиновые вставки, а также фонарь кабины.

По словам представителя предприятия, с момента поступления самолета на капитальный ремонт с модернизацией до его отлета проходит менее года.

Криворучко посетил "Сокол" 25 ноября в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород, осмотрел производство и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.

МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
МиГ-31БМ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ГЗЛА
Гособоронзаказ
ИТ
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