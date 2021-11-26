Военный представитель Чикин: госиспытания бронемашины "Бумеранг" начнутся весной 2022 года

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируется начать весной 2022 года, сообщил журналистам на Арзамасском машиностроительном заводе начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в четверг посетил Арзамасский машиностроительный завод, где ознакомился с ходом работ над бронетехникой на платформе "Бумеранг", производством бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники.

"Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте-апреле 2022 года", - сказал Чикин. Он уточнил, что "завершение государственных испытаний планируется в ноябре-декабре следующего года".

Военно-промышленная компания разработала на платформе "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. БТР К-16 оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, на К-17 установлен боевой модуль "Бумеранг-БМ" с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм, а также пусковыми установками противотанковых ракет "Корнет".