Наводчик для "Циркона". Россия запустила военный спутник на орбиту

Как Россия наращивает спутниковую группировку Единой космической системы

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Пуск ракеты осуществил боевой расчет Космических войск ВКС РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области. «Газета.Ru» разбиралась, что военные отправили в космос.

Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 04 часа 18 минут мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», говорится в сообщении Минобороны России.

«Вероятно, был запущен пятый спутник Единой комической системы (ЕКС) «Купол» Минобороны России. Они - космический эшелон системы предупреждения ракетного нападения. Их задача - обнаруживать пуски баллистических ракет на всей территории Земли. Если сейчас был запущен пятый аппарат, то можно предположить, что эта спутниковая группировка сможет обеспечивать практически стопроцентное покрытие территории Земли», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Американское издание NASASpaceflight.com, со ссылкой на собственные источники, также отмечает, что речь идет о космическом аппарате «Тундра» («Космос-2552»), относящемся к ЕКС «Купол».

Ранее Минобороны России провело испытания противоспутникового оружия, в результате которых, по сообщению военного ведомства, был сбит недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

США обвинили Россию в «создании рисков для космонавтов МКС» и призвали «разработать нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боеприпас «ювелирно» поразил цель.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», - сказал Шойгу.

«По спутникам Россия не лидер»

ЕКС создается Минобороны России с середины 2000-х годов как замена спутниковой системе обнаружения запусков баллистических ракет «Око-1», прекратившей функционирование в 2014 году.

В состав системы входят спутники «Тундра»: первые два - «Космос-2510» - были запущены в 2015 году, «Космос-2518» - в 2017 году и «Космос-2541» в 2019 году. К 2022 году «Купол» должен состоять из девяти спутников.

«Создание ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и вооруженными силами», - заявил ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

ЕКС состоит из спутников четырех видов: оптико-электронной, радио-технической и радиолокационной разведки, морской системы разведки и целеуказания, аппаратов предупреждения о ракетном нападении и спутников связи. «Это основные группы космических аппаратов, которые создаются именно по заказу военного ведомства и запускаются в основном с космодрома Плесецк. Данный пуск - не просто штатный, а проведенный в соответствии с программой развития спутниковой группировки ВС России», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Стефанович из ИМЭМО РАН отметил, что

развертывание новой российской системы морской космической разведки и целеуказания «Лиана» очень важно, «так как в противном случае все характеристики современных отечественных ракет оказываются неприменяемы в полном объеме».

Эти спутники смогут обнаруживать корабли противника в любой точке Мирового океана и наводить на них ракеты «Калибр», «Кинжал» и «Циркон».

«Также Минобороны РФ запускает спутники-инспекторы, которые официально используются для мониторинга состояния и обслуживания других российских спутников, но, предположительно, могут использоваться и для действий в отношении спутников вероятного противника. Их задача - проводить внешний осмотр аппарата, чтобы удостовериться, что он - не ударная система. Но, возможно, такие спутники могут выполнять и ударные миссии - поражать другие спутники тараном», - сказал Стефанович.

По количеству имеющихся на орбите спутников различного назначения Россия не в лидерах, она уступает другим странам в количестве коммерческих предприятий, занимающихся разработкой и созданием спутников, «это большой провал», считает эксперт.

«Самая большая спутниковая группировка в мире сейчас у США, быстро нагоняет Китай, у Германии отличные радиолокационные спутники. Спутников много, и Россия здесь не в лидерах, но она одна из тех немногих стран, которая обладает возможностью вывода в космос любого аппарата. Объективно - спутниковые группировки совершенно необходимы любой современной державе, как в военных целях, так и в гражданском применении», - подытожил Стефанович.

Космос цвета хаки

«Минобороны России запустило в космос на «Союзе-2.1б» сто процентов не оружие, не боевой аппарат. В космосе на сегодняшний день ни одна страна не размещает оружие, это бессмысленно», - сказал в свою очередь Мураховский.

По словам председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого, Россия давно и последовательно выступает против милитаризации космоса. «Ежегодно мы призываем в рамках ООН к заключению международного договора о предотвращении размещения оружия в космосе. В качестве базы предусматривается российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы ее в отношении космических объектов», - сказал Слуцкий «Газете.Ru».

По мнению Стефановича, космос «в известной степени» был милитаризован всегда: с момента начала космической деятельности решались военные задачи. «Сейчас мы стоим на пороге новой волны милитаризации космоса, то есть развертывания космических и противокосмических систем. Несмотря на попытки сдержать «гонку вооружений в космосе», пока это не удается сделать в полной мере», - указал эксперт.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал в интервью «Газете.Ru», что то, что сейчас принято обобщать как «космос», появилось из военного космоса. По его словам, изначально все существующие ракетно-космические комплексы создавались как средства доставки ядерного оружия.

«Поэтому, как правило, военные разработки связаны с обеспечением безопасности страны, а для СССР это была крайне важная тема. Когда у США уже существовали средства доставки атомных бомб, в СССР тоже акцент был сделан на создание атомного оружия и средства его доставки. Более того, даже был такой приоритет в сторону ракетного вооружения, что он даже нанес ущерб развитию Военно-воздушных сил Советского Союза», - говорил Рогозин.

В связи с этим, по его словам, милитаризация космоса - это все военные разработки: и размещение орбитальной группировки специальной связи, высокодетальных систем наблюдения за потенциальными передвижениями противника, навигация.

Говоря об отказе США подписать предложенный Россией договор о предотвращении размещения оружия в космосе, Стефанович отметил, что «вполне можно начать с норм поведения в космосе», хотя перспектива появления оружия в околоземном пространстве заставляет заранее разрабатывать средства противодействия.

«Другое дело, что есть мнение о том, что это все разговоры в пользу бедных, и, по большому счету, всех устраивает ситуация свободы действий в космосе», - резюмировал эксперт.

Ирина Альшаева