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ТАСС

В России проходят госиспытания версии МиГ-31 с электродистанционной системой управления

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Татьяна Андреева/РГ

Ход работ по модернизации проверил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. В РФ проходит госиспытания модернизированная версия МиГ-31 истребителя-перехватчика с электродистанционной системой управления. Об этом доложили замминистра обороны РФ Алексею Криворучко представители авиазавода "Сокол".

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил авиационный завод. "25 ноября заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках рабочей поездки посетил нижегородский авиационный завод "Сокол". Замминистра осмотрел производственные мощности завода, проверил ход работ по ремонту и модернизации истребителей МиГ-31, а также провел совещание по вопросам выполнения ГОЗ", - сказали в Минобороны РФ.

По данным завода "Сокол", "есть вариант модернизации этого самолета, где от механической системы управления мы переходим на электродистанционную, в результате появляется целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт".

"Вариант с электродистанционной системой управления уже реализовывается - сейчас этот вариант модернизированного перехватчика проходит испытания", - сообщил представитель предприятия.

В настоящее время основная задача завода "Сокол" - капитальный ремонт МиГ-31 с глубокой модернизацией истребителей-перехватчиков до уровня МиГ-31БМ, эти работы ведутся с начиная с 2007 года.

В рамках модернизации на самолетах полностью меняется бортовое оборудование, планер дефектуется, в нем заменяются подвергшиеся коррозии участки - в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50%. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Заменяется фонарь кабины.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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