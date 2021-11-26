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Военно-промышленный курьер

Кто пойдет под суд за гибель людей при ремонте «Адмирала Кузнецова»

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: vpk-news.ru

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение ущерба в размере около 70 млн рублей.

По версии следователей, 29 октября 2018 года начальник плавучего дока акционерного общества «82 Судоремонтный завод» не обеспечил равномерное затопление балластных отсеков дока забортной водой. В связи с этим, когда док с крейсером «Адмирал Кузнецов» погрузили в Кольский залив, он затонул. 

В результате погибли два работника судоремонтного завода. Кроме того, на крейсер упал башенный кран, что стало причиной ущерба почти в 70 млн рублей Министерству обороны РФ. 

Ранее «Федерал Пресс» сообщал, что в Мурманске арестован директор завода, где ремонтируют крейсер «Адмирал Кузнецов». 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
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