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РИА Новости

Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России, такое мнение высказал военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

Как пишет автор со ссылкой на официальные документы, сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня, но их состояние оставляет желать лучшего.

Журналист отметил, что большая часть орудий требует ремонта. Кроме того, наблюдается дефицит боеприпасов.

Несмотря на то что после распада СССР Украина получила в наследство обширную инфраструктуру производства и хранения снарядов, отсутствие должного финансирования свернуло эту отрасль, что стало ясно еще в начале кризиса в 2014 году, добавил Экс.

Обозреватель заключил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, а при столкновении с российскими формированиями — победы ожидать не приходится.

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Страны
Россия
Украина
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