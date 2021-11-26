Над Россией прогрохотал «Глобальный гром». Что известно об учениях США

Как США отрабатывали ядерные удары по России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. С особенностями боевого применения стратегических ядерных сил США разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«В ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», - пояснил глава военного ведомства России.

Стратегические учения Global Thunder («Глобальный гром») 22 (GT22) завершились еще 10 ноября. В них участвовали далеко не только стратегические бомбардировщики ВВС США. Учения включали недельную стратегическую командно-штабную тренировку с привлечением частей и соединений нескольких видов ВС США, в первую очередь авиационных, морских и наземных стратегических ядерных сил.

Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM) подобные мероприятия проводит в плановом порядке и ежегодно. Особый упор в ходе учений в этом году делался на готовность сил и средств ВС США к применению ядерного оружия и создание условий для стратегического сдерживания от различных угроз со стороны вероятного противника.

В ходе учений Global Thunder осуществлялась проверка боевой готовности, уровень подготовки органов управления, слаженность в работе всех должностных лиц штабов и расчетов командных пунктов, доведение до частей и подразделений боевых задач, контроль за их выполнением, а также качество и полнота отработки вопросов взаимодействия.

Учения USSTRATCOM представляют собой совокупность согласованных и взаимоувязанных по цели, задачам и времени учений наземных Стратегические ядерные силы (СЯС), авиационных и морских (АСЯС, МСЯС), объединенных единым замыслом и планом, проводимых под общим руководством и непосредственным управлением USSTRATCOM для решения стратегических задач в ядерной войне.

Целью учений является подготовка к нанесению сокрушительного удара по гипотетическому противнику.

Руководство учением осуществлялось с командного пункта Стратегического командования ВС США, который располагается на базе ВВС США Оффутт (штат Небраска).

Как утверждают авторы замысла учений, Global Thunder были «разработаны для реалистичных тренировок против смоделированных противников с целью оценки областей для дальнейшего повышения боевой готовности СЯС и возможностей стратегического сдерживания». Учения включали в себя полеты стратегических бомбардировщиков, обучение личного состава наземных СЯС и проверку готовности ракетных подводных крейсеров стратегического назначения к пуску баллистических ракет морского базирования.

К особенностям учения Global Thunder можно отнести: привлечение в основном стратегических ядерных сил видов вооруженных сил США; учения проводились не только под общим руководством Верховного главного командования, но и под его непосредственным управлением; в ходе мероприятий отрабатывалось решение стратегических задач.

Целью Global Thunder является подготовка сил и средств СЯС ВС США к уничтожению массированными, групповыми и одиночными ядерными ударами наиболее важных стратегических объектов и группировок средств ядерного нападения гипотетического противника, группировок его войск (сил), объектов военной экономики, систем государственного и военного управления.

Составными частями учения являлись отработка боевых действий наземных СЯС, стратегической авиации и морских СЯС.

В ходе мероприятия происходили тренировки по возможному нанесению согласованных массированных (групповых, одиночных) ядерных ударов, а также боевые действия обеспечивающих сил и средств (в первую очередь, самолетов-заправщиков стратегической авиации).

Помимо стратегических ядерных сил, в учении Global Thunder принимали участие стратегические бомбардировщики В-1В Lancer из состава 28-го бомбардировочного крыла (авиабаза Эллсуорт, штат Южная Дакота). Подчеркнем, что самолеты В-1В рассматриваются командованием ВВС США в качестве основных бомбардировщиков для действий с обычными средствами поражения. Именно самолеты этого типа недавно приближались к границам Российской Федерации.

В GT22 также принимали участие силы и средства союзников США, включая Австралию и Великобританию. Персонал союзников «интегрируется в группы высшего военно-политического руководства и работает в широком спектре областей, предлагая политическую поддержку и оперативное понимание», как утверждают организаторы учения.

«Такие учения как Global Thunder предполагают тщательное планирование и координацию, и предоставляют нам очень ценную возможность для обучения личного состава», - заявил командир соединения подводных лодок (Commander, Submarine Group, CSG) ВМС США контр-адмирал Роб Гоше.

«Постоянно проверяя нашу готовность к конфликту, мы гарантируем, что остаемся безопасными, надежными, эффективными и готовыми к боевому применению стратегическими силами сдерживания», - заключил адмирал.

Михаил Ходаренок