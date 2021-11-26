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ТАСС

Россия представит ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35П на выставке EDEX-2021 в Каире

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Ми-35П
Ми-35П.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

В рамках выставки местным эксплуатантам российских вертолетов представят различные сервисные решения для обеспечения летной годности и своевременного обслуживания машин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" представит на Международной выставки оборонной промышленности EDEX-2021, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря 2021 года в Каире, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35П, а также военно-транспортный Ми-17В-5. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Партнерство холдинга со странами Ближнего Востока в военно-технической сфере уже стало традиционным, и в рамках EDEX специалисты "Вертолетов России" продолжат работу, начатую на Dubai Airshow 2021, где были впервые представлены и вызвали серьезный интерес ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52. В то же время холдинг заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества по гражданской тематике, рассматривая недавние международные премьеры вертолетов Ка-226Т Climber и Ансат Aurus в качестве подспорья для возможного расширения портфеля заказов в регионе", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в рамках выставки местным эксплуатантам российских вертолетов будут представлены различные сервисные решения для обеспечения летной годности и своевременного обслуживания машин. Страны Ближнего Востока и Северной Африки обладают одним из крупнейших в мире парков российских вертолетов, на сегодняшний день в регионе эксплуатируется свыше 500 вертолетов российского и советского производства.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Соосная схема расположения винтов позволяет ему быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле.

Ми-35П отличается высокими летными характеристиками, в частности, он может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми-35М обеспечивает низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания. На вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость и автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий летчика.

Ми-17 - средний многоцелевой вертолет, экспортная модификация Ми-8. Универсальность и высокие летно-технические характеристики сделали машины этой серии одними из самых популярных в мире вертолетов российского производства, отмечает пресс-служба.

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