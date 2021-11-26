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ТАСС

Вертолетчики ЗВО отработали удары по целям "противника" на учениях в Ленинградской области

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Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Экипажи выполнили задачу по уничтожению объектов инфраструктуры и живой силы противника

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Десять вертолетов задействованы в учениях армейской авиации с боевыми стрельбами на полигоне Кингисеппский в Ленинградской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Вертолетные экипажи Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа нанесли ракетные и пушечные удары по объектам инфраструктуры условного противника. <...> В учениях принимали участие экипажи 10 многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5-1, ударно-боевых вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", а также Ми-35М", - сказали в округе.

В ходе учений экипажи вылетели с аэродрома базирования в Санкт-Петербурге в район полигона Кингисеппский (Ленинградская область) и выполнили задачу по уничтожению объектов инфраструктуры и живой силы противника. Полет в заданный район осуществлялся на предельно малой высоте со скоростью до 30 м/с.

Как уточнили в пресс-службе, для уничтожения целей применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8КОМ и авиационная автоматическая 30-миллиметровая пушка ГШ-30, а также учебные авиабомбы П-50. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны вертолетов.

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