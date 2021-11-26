"Технодинамика" создала тренажер самолета Ил-76МД

ЦАМТО, 25 ноября. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех оснастил современными техническими средствами обучения тренажерный центр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

По запросу Росгвардии специалисты ЦНТУ "Динамика" создали не имеющий аналогов комплексный тренажер военно-транспортного самолета Ил-76МД.

Комплексный тренажер самолета Ил-76МД предназначен для обучения, тренировки и оценки уровня подготовки летных экипажей по пилотированию, самолетовождению, эксплуатации бортового оборудования, а также отработки взаимодействия между членами экипажа, в том числе в особых случаях полета. Он имитирует работу всех самолетных систем и бортового оборудования в условиях реального интерьера кабины.

Кабина тренажера состоит из двух отдельных модулей на неподвижных основаниях, каждый из которых по внутренним геометрическим размерам, интерьеру, составу приборного и пультового оборудования, их размещению, внешнему виду и характеру работы полностью соответствует реальной кабине самолета Ил-76МД. Один из модулей – это кабина летчиков с рабочими местами командира корабля, помощника командира корабля, бортового инженера и бортового радиста, второй модуль – кабина штурмана.

Система имитации визуальной обстановки тренажера обеспечивает экипажу отображение виртуального внекабинного пространства, включая рельеф местности всего Земного шара, наземные, морские, воздушные объекты при различных метеоусловиях, времени года и суток в соответствии с решаемой задачей. При этом разработана высокая степень детализации районов аэродромов и десантирования. Система визуализации кабины летчиков представляет собой 6-канальное оптико-коллимационное устройство, кабины штурмана – монитор 32 дюйма.

"Прототипом комплексного тренажера самолета Ил-76МД стал тренажер экипажа самолета Ил-78М, созданный ЦНТУ "Динамика" в 2014 году. Для новой разработки наши специалисты использовали самые современные и перспективные технические решения и технологии. Были применены цифровые имитаторы пультового и приборного оборудования самолета, система визуализации, которая обеспечивает отображение рельефа всего Земного шара и дает возможность выполнять полеты в любой точке мира. Усовершенствование компоновки оборудования тренажера позволило улучшить качество изображения в системе визуализации, а новая схема построения устройства сопряжения оборудования увеличила скорость обмена информацией между имитаторами и вычислительно-моделирующим комплексом", – рассказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

У холдинга "Технодинамика" большой опыт сотрудничества с Росгвардией, в том числе в сфере разработки технических средств обучения. Так, в 2018 году АО ЦНТУ "Динамика" создало и установило первый в истории авиации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ тренажер экипажа вертолета Ми-8МТВ-1. Взаимодействие с Федеральной службой продолжилось, и в рамках государственного контракта был создан комплексный тренажер самолета Ил-76МД. Специалисты ЦНТУ "Динамика" выполнили монтаж, полный цикл пуско-наладочных работ тренажера, а также провели обучение летного и инструкторского состава Росгвардии в установленные контрактом сроки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".