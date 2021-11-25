Рабочие столы для лазерных станков

На российских предприятиях применяют в основном два типа лазерных станков: волоконные и газовые (СО2). Волоконные лазерные станки предназначены для работы преимущественно с металлами, а также для обработки некоторых других материалов: пластика, полимерных материалов, резины, керамики и т.д. Лазерные СО2 станки используют для обработки различных неметаллических материалов: стекло, древесина, бумага, пластик, ткань, кожа, керамика, резина и т.д. Одним из конструктивных элементов лазерного станка является рабочий стол, на котором размещаются заготовки и детали, подлежащие обработке.

Типы конструкции рабочих столов

Основным критерием выбора рабочего стола является площадь контакта стола с материалом. Во избежание подгорания необходимо, чтобы лазерный луч как можно меньше попадал на стол при разрезании материала. Чем меньше площадь соприкосновения, тем выше чистота реза. Поверхность рабочего стола не должна обладать отражающими свойствами, которые вызывают образование дефектов на нижней поверхности материала.

Игольчатый стол

Данный стол представляет собой основание, из которого выступают тонкие заостренные металлические стержни (иголки). Они служат опорой для материала, подлежащего лазерной обработке. Игольчатые столы применяют в основном для сквозной резки листовых материалов. Они обладают следующими преимуществами:

возможность точного размещения материала на столе;

отсутствие подгорания нижней части материала;

обеспечивается идеальное проветривание, что предотвращает возгорание материала;

благодаря малому расстоянию между иголками на столе можно обрабатывать детали маленьких размеров;

возможность обработки тяжелых материалов.

Сотовый стол

Сотовый стол используют как для гравировки, так и для сквозной резки. Он выполнен в виде металлической ячеистой сетки, закрепленной в раме. Стол равномерно поддерживает деталь или листовой материал, дает возможность обрабатывать тонкие и мягкие материалы, такие как ткань или кожа, предотвращая их провисание. Благодаря мелким размерам ячеек (сот) стол позволяет проводить обработку миниатюрных деталей.

К недостаткам сотовых столов относятся:

загрязнение нижней поверхности материала;

засорение ячеек продуктами горения и испарения;

сложность очистки рабочего стола.

Ламелевый стол

Ламели представляют собой параллельные металлические рейки, снабженные острыми ребрами, на которые укладывается материал. На рейки нанесено анодированное покрытие, предотвращающее отражение от них лазерного луча. Для уменьшения поверхности контакта материала со столом часть ламелей можно извлечь. Рейки удобно вынимаются и легко очищаются.

Реечные столы предназначены как для резки толстых материалов и крупных деталей, так и для гравировки. Они не подходят для обработки мелких деталей, тонких и мягких материалов, таких как бумага и ткань.

Рабочие столы для волоконных станков лазерной резки

Станки данного типа используют на промышленных предприятиях для резки листового металла, труб и профильных заготовок, выполнения маркировки и гравировки. Рабочие поверхности этих станков имеют крупные габариты, что обусловлено размерами листов металлопроката.

На маркетплейсе INLASER.PRO можно приобрести волоконные станки лазерной резки с размером рабочего стола 1500 х 3000 мм. Они позволяют разместить на столе листы холоднокатаной и горячекатаной стали стандартными размерами 1250 х 2500 мм.

Горячекатаная сталь толщиной больше 4 мм поставляется в листах формата 1500 х 6000 мм, поэтому для ее резки необходимо лазерное оборудование с соответствующими габаритами рабочего стола. Такие модели станков также можно заказать на INLASER.PRO.

Крупные размеры рабочей поверхности, а также возможность выполнения гравировки и маркировки обеспечивают несколько преимуществ:

на одном и том же станке можно раскроить лист, вырезать необходимые детали и сразу же нанести на них маркировку либо гравировку. При этом не требуется приобретать дополнительное лазерное оборудование для раскроя материала, а также для гравировки и маркировки. Это позволяет сэкономить финансовые средства предприятия и пространство в цехе;

не требуется вручную перемещать детали на другие станки, что существенно сокращает время выполнения работ и упрощает производственный процесс.

Система автоматической смены рабочих столов, выполненных в виде паллет, позволяет значительно уменьшить время простоя лазерного станка и в несколько раз увеличить его производительность. Волоконные станки, оснащенные сменными столами, представлены в каталоге маркетплейса INLASER.PRO. Мы обеспечиваем доставку лазерных станков в любой регион России, их монтаж, пуско-наладочные работы, настройку и обучение персонала.