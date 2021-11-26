Military Watch Magazine (США): Три радара обеспечивает Су-35 максимальную ситуационную осведомленность о малозаметных целях

Основной радар Су-35 — «Ирбис-Э» — относительно хорошо известен. Он сканирует не только широко, но и далеко, сообщает журнал Military Watch. «Ирбис-Э» может отслеживать самолеты на расстоянии до 400 км. Кроме того, дополнительные радары в крыльях самолета идеально подходят для малозаметных целей и радиоэлектронной борьбы.

Поступивший на вооружение в 2014 году тяжелый истребитель Су-35 на сегодняшний момент - самый мощный в российском арсенале и представляет собой последнюю из серии глубоких модификаций ведущего советского истребителя воздушного превосходства Су-27. Изначальный прицел на экспорт, отмена программы истребителей МиГ 1.42 пятого поколения в 1999 году и отсрочка более амбициозной программы Су-57 - из-за этих факторов российским военным до сих пор приходится полагаться на самолеты "поколения 4++". На протяжении 2010-х Россия приобрела до 100 Су-35, и еще столько же заказано в 2020-х. Основной датчик Су-35, радар "Ирбис-Э", относительно хорошо известен. Радар использует как электронное, так и механическое сканирование с пассивной фазированной антенной решеткой на двухступенчатом гидравлическом приводе. Блок привода механически поворачивает антенну на 60 градусов по азимуту и 120 градусов по крену, а сканирование происходит с помощью электронного луча по азимуту и углу возвышения. Благодаря электронному управлению и дополнительному механическому повороту антенны максимальный угол отклонения лучей радара весьма широк и достигает 120 градусов. Кроме того, радар сканирует не только широко, но и далеко - вчетверо дальше оригинальной РЛС Су-27 Н001 - и может отслеживать самолеты с радиолокационным сечением радара в три квадратных метра на расстоянии до 400 км.

"Ирбис-Э" также установлен на модернизированных вариантах Су-27, Су-27СМ2 и Су-27СМ3, а также на Су-30СМ2, производном варианте от Су-27. Что отличает набор датчиков Су-35, так это дополнительные передние радары в носу помимо основного для максимальной ситуационной осведомленности. В отличие от "Ирбис-Э", где используется как электронное, так и механическое сканирование, эти два датчика, встроенные в переднюю кромку его крыльев, представляют собой радары с активной электронно-сканирующей решеткой (АФАР). Сдвоенные радары L-диапазона Н036Б-1-01 обеспечивают увеличенное угловое покрытие и идеально подходят для отслеживания малозаметных целей и радиоэлектронной борьбы. Радары АФАР не только мощнее конструкций с пассивно сканируемой антенной решеткой, но их и гораздо труднее заглушить. Диапазон L простирается от 1,0 ГГц до 2,0 ГГц с длиной волн 15-30 см - это намного больше, чем у радаров диапазона X с частотой 8-12 ГГц. Считается, что длинноволновые радары лучше "видят" малозаметные самолеты, поскольку большинство истребителей-"невидимок" настроены на уклонение от радиолокационных волн X-диапазона. И действительно: когда США впервые развернули истребители-невидимки для боя высокой интенсивности во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, ключевым приоритетом в начале воздушной кампании стала нейтрализация иракских длинноволновых радаров из-за угрозы самолетам-"невидимкам".

Необычное использование на Су-35 радаров L-диапазона обеспечивает уникальные возможности против самолетов-"невидимок", чья доля в истребительных подразделениях НАТО постоянно растет. Су-35 также имеет мощную оптико-локационную станцию ОЛС-35, - как утверждают российские источники, она успешно засекла американские истребители-"невидимки" в небе над Сирией. Примут ли конкуренты аналогичный подход к борьбе с малозаметными целями, пока неизвестно. Китайские J-11D и J-15B, тоже производные от Су-27, используют установленные в носу радары АФАР, но смогут ли они развернуть дополнительные радары, направленные вперед, пока неясно.

На Су-57 установлены радары АФАР перед кабиной пилота со смещением к бортам, хотя и неясно, в каких диапазонах они могут работать. Су-35 экспортировался в Китай и Египет, хотя новые клиенты пока под вопросом, учитывая, что для экспорта стали доступны как более дешевый аналог Су-30СМ2, так и Су-57 более высокого класса, и они угрожают сократить его долю на рынке. Радиолокаторы АФАР L-диапазона выделяют Су-35 среди других современных российских самолетов на базе Су-27 с точки зрения ситуационной осведомленности и делают самолет привлекательнее для ВВС России по сравнению с платформами-соперниками наподобие Су-27СМ3 или Су-30СМ.