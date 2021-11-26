Морпехи Тихоокеанского флота получили роботов-разведчиков "Сектант"

Новый учебный год, который в Вооруженных силах стартует 1 декабря, морские пехотинцы Тихоокеанского флота начнут, в том числе, с освоения современной малогабаритной роботизированной системы разведки 1К144 "Сектант". Первая партия такой аппаратуры поступила в соединение морпехов, дислоцированное в Приморье.

В пресс-службе Восточного военного округа рассказали, что комплекс мультимониторинга "Сектант" относится к новому поколению разведывательно-сигнализационных систем. Комплекс способен определить количество техники и ее тип, число движущихся людей, а также выдать координаты и направление движения объектов. Он может выдавать информацию в условиях боя с помощью различных типов датчиков - сейсмических, магнитометрических, а также устройств инфракрасного диапазона.

"Сектант" также самостоятельно подстраивается под уровень фоновых помех. Этот комплекс является малозаметным, всепогодным и устойчивым к механическим повреждениям. Разрыв снаряда в пяти метрах не помешает в работе "Сектанта". А широкий диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать роботизированную систему во всех климатических условиях Дальнего Востока.

Размер "Сектанта" не превышает 20 сантиметров, вес в зависимости от комплектации колеблется от 150 до 600 граммов. Устройство устанавливается под землей и фактически находится под ногами противника. Сведения о нем, включая число движущихся бойцов, информацию о том, вооружены они или нет, робот способен передавать на портативный пульт оператора или автоматизированное рабочее место с расстояния до 15 километров. Время непрерывной работы комплекса - 30 дней. Он может "увидеть" из-под земли даже вертолет, летящий на небольшой высоте.

В прошлом году 10 комплектов малогабаритной роботизированной системы разведки 1К144 "Сектант" получили десантные соединения в Улан-Удэ и Уссурийске. Теперь очередь дошла до морских пехотинцев Тихоокеанского флота.

Юрий Гаврилов