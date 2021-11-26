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Интерфакс-АВН

"Вертолёты России" примут участие в оборонной выставке в Египте

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Модели вертолетов
Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - "Вертолеты России" на выставке EDEX в Каире предложат ударные и гражданские машины, а также сервисные решения потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщила пресс-служба холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" представит потенциальным заказчикам широкую линейку вертолетов гражданского и военного назначения в рамках Международной выставки оборонной промышленности EDEX-2021, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Каире. Гости и участники выставки смогут ознакомиться с моделями ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35П, а также военно-транспортного Ми-17В-5", - заявили в пресс-службе.

"Страны Ближнего Востока и Северной Африки обладают одним из крупнейших в мире парков российских вертолетов, на сегодняшний день в регионе эксплуатируется свыше 500 вертолетов российского и советского производства", - сказали в холдинге.

В рамках выставки местным эксплуатантам представят различные сервисные решения для обеспечения летной годности и своевременного обслуживания российских вертолетов.

"Партнерство холдинга со странами Ближнего Востока в военно-технической сфере стало традиционным, и в рамках EDEX специалисты "Вертолетов России" продолжат работу, начатую на Dubai Airshow-2021 (ОАЭ), где были впервые представлены и вызвали серьезный интерес ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52", - сказали в пресс-службе.

Холдинг выразил заинтересованность в развитии сотрудничества по гражданской тематике, "рассматривая недавние международные премьеры вертолетов Ка-226Т Climber и "Ансат Aurus" в качестве подспорья для возможного расширения портфеля заказов в регионе".

РФ поставляет Египту разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в рамках контракт на 46 машин. "Возможности вертолета Ка-52 "Аллигатор" еще в октябре 2018 года оценил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения египетской базы ВВС", - сказали в пресс-службе "Вертолетов России".

Ка-52 серийно выпускается для нужд Минобороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника. Экспортный вариант Ка-52 обладает усиленной конструкцией фюзеляжа, оснащен новым бортовым комплексом обороны и прицельной станцией для увеличения дальности обнаружения и распознавания целей, а также новой системой охлаждения для работы в жарком климате.

Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Каиру палубных вертолетов Ка-52К "Катран" для оснащения вертолетоносцев "Мистраль". Однако контракт до сих пор не подписан.

По данным СМИ, у России и Египта есть пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд, подписанный в 2014 году. Соглашения подразумевают поставки Каиру российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации.

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КА-226Т
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
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