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WarSpot

«Алюминиевый гроб» стал роботом

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Источник изображения: warspot.ru

Австралийцы учатся воевать роботами. Вчера, 24 ноября, пресс-служба компании BAE Systems Australia объявила о поставке Минобороны Австралии двадцати роботизированных БМП M113 AS4.

Австралия тестирует роботизированную боевую технику с 2019 года. Изначально Минобороны заказало компании BAE Systems оснащение двух машин M113 AS4 системами дистанционного управления. Позже проект модернизировался, и австралийская армия получила четыре БМП, оснащённых системой искусственного интеллекта, которая позволяет машинам двигаться автономно, под управлением оператора, или же с экипажем внутри.

Испытания роботизированной БМП M113 AS4

Теперь же проект перешёл в стадию финальных испытаний, в ходе которых двадцать роботизированных M113 AS4 будут активно задействоваться в различных боевых операциях. Если австралийская армия останется довольна результатами, то уже в ближайшие годы может последовать масштабная программа переоборудования устаревающих БМП M113 AS4 в роботов.

В армии США БМП M113 прозвали «алюминиевым гробом» за недостаточную защищённость от мин и фугасов. Эта машина состоит на вооружении американской армии уже более полувека, а также экспортировалась в десятки стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AI
Робот
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