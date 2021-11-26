«Алюминиевый гроб» стал роботом

Австралийцы учатся воевать роботами. Вчера, 24 ноября, пресс-служба компании BAE Systems Australia объявила о поставке Минобороны Австралии двадцати роботизированных БМП M113 AS4.

Австралия тестирует роботизированную боевую технику с 2019 года. Изначально Минобороны заказало компании BAE Systems оснащение двух машин M113 AS4 системами дистанционного управления. Позже проект модернизировался, и австралийская армия получила четыре БМП, оснащённых системой искусственного интеллекта, которая позволяет машинам двигаться автономно, под управлением оператора, или же с экипажем внутри.

Испытания роботизированной БМП M113 AS4

Теперь же проект перешёл в стадию финальных испытаний, в ходе которых двадцать роботизированных M113 AS4 будут активно задействоваться в различных боевых операциях. Если австралийская армия останется довольна результатами, то уже в ближайшие годы может последовать масштабная программа переоборудования устаревающих БМП M113 AS4 в роботов.

В армии США БМП M113 прозвали «алюминиевым гробом» за недостаточную защищённость от мин и фугасов. Эта машина состоит на вооружении американской армии уже более полувека, а также экспортировалась в десятки стран.