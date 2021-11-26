Зеленского заподозрили в намерении ввести военное положение на Укранине

Экс-нардеп Украины Ляшко: Зеленский хочет ввести военное положение 1 декабря

Бывший украинский депутат Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложит 1 декабря ввести военное положение. В качестве причины политик назвал попытку установить контроль над СМИ и ограничить проведение митингов и публичных мероприятий. Такие меры, по мнению Ляшко, нужны Зеленскому из-за недовольства граждан.

Украинский президент Владимир Зеленский намерен ввести в стране военное положение, чтобы предотвратить массовые митинги. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-депутат Верховной рады, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"По моей информации, Зеленский планирует на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца", - заявил бывший нардеп.

По его словам, у главы государства только одна цель - "контроль над СМИ". "Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что "сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти".

При этом украинские законы гласят, что введение военного положения в стране сначала одобряют СНБО и президент, а после этого предложение рассматривает парламент страны.

Ранее депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала политику нынешних властей в области энергетики. Она выразила мнение, что Киев полностью зависит от Москвы и Минска в вопросе поставок электроэнергии.

"У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", - отметила она в эфире телеканала "Наш".

По ее мнению, когда власти обещают украинцам прекрасный отопительный сезон, то они рассчитывают на теплую зиму. Но в этом случае, заявила нардеп, правительству нужно посвятить все свое время "на молитвы, чтобы в Украине не было минус 10 и ниже".

"Второе, на что они надеются, они надеются на то, что они будут брать электроэнергию перетоками из России и Белоруссии. И они уже берут. Но тогда у меня вопрос - что это за шпагат такой у власти?" - задалась парламентарий вопросом.

Тимошенко пояснила, что, с одной стороны, украинские власти объявляют Россию агрессором, а президента Белоруссии Александра Лукашенко и вовсе не признают, а с другой - вынуждены покупать у них энергоресурсы.

"Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения - Белоруссия и Россия", - заключила она.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что Украина находится на коленях из-за руководства страны - "некомпетентных и безответственных авантюристов". По его словам, "Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и 3 млрд кубометров газа".

"Уголь есть на Донбассе, но его возят из США. Газ есть у России, но его перекупают за бОльшую цену у Польши и Словакии. А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится…",- заключил он.

Зеленскому неоднократно указывали на энергетический кризис в стране. На что он отвечал, что крупный бизнес создал искусственный дефицит ресурсов, а на самом деле, по его мнению, все хорошо.

Однопартиец Тимошенко, депутат Рады Алексей Кучеренко обратился к Зеленскому в середине ноября в эфире телеканала «Украина - 24». Нардеп предположил, что окружение главы государства понимает, что «в стране присутствует энергетический кризис, но боится ему об этом сказать».

Ангелина Мильченко