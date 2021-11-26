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ЦАМТО

General Dynamics начала строительство эсминца УРО (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк"

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Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Эсминец УРО типа "Арли Берк".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

ЦАМТО, 25 ноября. Компания General Dynamics Bath Iron Works (BIW) на своей странице в Twitter сообщила о состоявшейся на предприятии в Брансуике (шт.Мэн) церемонии, посвященной началу строительства эсминца (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк".

Этот эсминец будет построен в версии Flight III.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Эсминцы версии Flight III будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей. Корабль будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 8 марта 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

В настоящее время на предприятии BIW в стадии постройки находятся еще несколько кораблей серии: "Карл Левин" (DDG 120), "Джон Бейзилон" (DDG-122), "Харви С.Барнум мл." (DDG-124), "Луи Х. Уилсон-младший" (DDG-126), "Патрик Галлахер" (DDG-127) и "Уильям Шаретт" (DDG-130) класса "Арли Берк", а также эсминец (DDG-1002) "Линдон Б.Джонсон" класса "Зумвальт".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
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