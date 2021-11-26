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ЦАМТО

ВС Бутана получили на вооружение бронемашины "Ферст Вин"

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Флаг страны Бутан.

ЦАМТО, 25 ноября. Правительство Бутана приняло 15 закупленных в Таиланде новых легких многоцелевых бронированных машин "Ферст Вин" (First Win) с колесной формулой 4x4, которые будут применяться контингентом ВС страны в операциях ООН по поддержанию мира в Африке.

Как сообщает Bangkok Post, бронемашины, произведенные тайской компанией Chaiseri Metal & Rubber Co, 19 ноября были переданы заместителем министра обороны Таиланда генералом Чайчаном Чангмонгколом послу Бутана в Таиланде Кинзангу Доржи.

Техника будут использоваться миротворческим контингентом ВС Бутана, который должен быть размещен в Центральноафриканской Республике.

Министр обороны Таиланда генерал Воракиат Раттананонт заявил, что Бутан выбрал бронемашину "Ферст Вин" с учетом соотношения "цена-качество", а также возможностей компании Chaiseri.

Сообщается, что общая стоимость бронемашин составила 225 млн. тайских батов (6,8 млн. долл.) или около 15 млн. батов за единицу.

Бутан стал четвертой страной, которая получила бронированные машины "Ферст Вин" после Таиланда, Малайзии (как AV4 "Липанбара") и Индонезии.

Поставка техники Бутану вызвала критику в адрес командования ВС Таиланда, которое не закупает ББМ национального производства. Так, по данным Bangkok Post, в 2019 году контингент ВС Таиланда планировалось направить в состав миротворческой миссии ООН в Южном Судане. Chaiseri разработала бронированную санитарную машину для этой операции и предложила ее вооруженным силам, однако командование отказалось, мотивировав это решение отсутствием средств. Также было отклонено предложение передать технику безвозмездно.

"Ферст Вин" с колесной формулой 4x4 относят к классу MRAP. Она имеет корпус с V-образным днищем и обеспечивает противоминную защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.3B, и баллистическую, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.2. ББМ может быть оборудована башней с вооружением или дистанционно управляемым модулем.

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Страны
Бутан
Индонезия
Малайзия
Судан
Таиланд
Компании
ООН
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