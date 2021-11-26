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Известия.ru

Украина поднимет вопрос о поставках оружия с новым правительством ФРГ

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Источник изображения: Фото: TASS/FOCKE STRANGMANN

Украина не видит ограничений для поставок оружия из ФРГ, страна будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия и укрепления обороноспособности из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться и с новым немецким правительством об этом», — сказал он на брифинге.

Кулеба также отметил, что не прогнозирует существенных перемен в двусторонних контактах Украины и Германии с приходом новой правящей коалиции.

«Мы не ожидаем никаких радикальных изменений или корректировок в немецкой внешней политике относительно Украины, и коалиционное соглашение подтверждает это», — заключил он.

24 ноября издание Der Spiegel сообщило, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти уже 6 декабря.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.

Отмечается, что весной сопредседатель партии «зеленых» ФРГ Роберт Хабек посетил Украину. Тогда он выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений.

19 августа Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году трехэтапной программы по развитию Военно-морского флота. По его словам, в стране создается соответствующая инфраструктура, включающая малые подводные лодки, корветы и военные катера. Завершающий этап программы предполагает строительство мощного флота в Черном и Азовском морях.

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Страны
Германия
Украина
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