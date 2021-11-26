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Военно-промышленный курьер

Лавров и Шойгу встретятся с коллегами из Индии

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проведут 6 декабря в Нью-Дели переговоры с индийскими коллегами в формате «два плюс два».

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Шестого декабря министр иностранных дел Сергей Лавров вместе с министром обороны нашей страны Сергеем Шойгу проведут в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами. Данная встреча станет первым подобным мероприятием в формате «два плюс два» с партнерами из Индии», - цитирует ее ТАСС. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
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