Лавров и Шойгу встретятся с коллегами из Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проведут 6 декабря в Нью-Дели переговоры с индийскими коллегами в формате «два плюс два».

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Шестого декабря министр иностранных дел Сергей Лавров вместе с министром обороны нашей страны Сергеем Шойгу проведут в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами. Данная встреча станет первым подобным мероприятием в формате «два плюс два» с партнерами из Индии», - цитирует ее ТАСС.