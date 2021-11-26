Эксперт Федутинов: за десять лет Россия превратилась из импортера БПЛА в экспортера

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия за десять лет из импортера беспилотников стала экспортером, скоро начнутся поставки за рубеж "Ланцетов", "Термитов" и "Альтиусов", заявил РИА Новости ведущий эксперт России в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Так он прокомментировал сообщение главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева о том, что Россия впервые в ближайшее время выведет на внешний рынок дроны-камикадзе и тяжелые ударные беспилотники.

"Россия продолжает наращивать компетенции в сфере беспилотных систем. Одним из подтверждений этого тезиса является выход отечественных разработчиков со своими системами на внешний рынок. Контраст с имевшимся еще 10 лет назад положением, когда наша страна импортировала иностранные беспилотники, впечатляющий", - сказал Федутинов.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия планирует занять 10% мирового рынка военных беспилотников, а в дальнейшей перспективе потеснить таких ключевых игроков, как США, Израиль и Турцию.

При этом, по словам Федутинова, позитивным маркером является отмечающееся наличие спроса на российские разработки на фоне конкуренции как со стороны известных мировых высокотехнологичных компаний, так и со стороны разработчиков "эконом-класса".

"Под барражирующими боеприпасами, о которых говорил Михеев, очевидно имеются в виду системы "Куб" и "Ланцет" - разработки входящей в группу компаний "Калашников" фирмы ZALA Aero", - сказал эксперт.

Это единственная отечественная компания, которая в инициативном порядке сумела создать и довести до высокой степени готовности системы барражирующих боеприпасов, которые сейчас проходят госиспытания, после чего откроется возможность их поставок российскому Минобороны, а также инозаказчикам.

Что же касается разведывательно-ударных БЛА, то пока единственной российской системой подобного рода является созданный компанией "Кронштадт" БЛА "Орион-Э", показанный недавно на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Однако в перспективе перечень российских разведывательно-ударных беспилотников будет расширен. В частности, за счет созданного входящей в состав "Кронштадта" компанией НПП "Стрела" БЛА вертолетного типа "Термит", который может оснащаться ракетами С-8Л с лазерной головкой самонаведения.

"Также в экспортной линейке российских разведывательно-ударных БЛА может появиться разрабатываемый компанией УЗГА высотный аппарат большой продолжительности полета "Альтиус", который, как предполагается, будет способен нести не только разведывательную целевую нагрузку, но и ракетно-бомбовое вооружение общей массой не менее тонны", - сказал эксперт.

Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн.

"Термит" оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров, которые способны уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть и дальность стрельбы до 6 километров.