К 2025 году российская орбитальная группировка спутников наблюдения Земли увеличится до 28

Орбитальная группировка гражданских спутников наблюдения Земли на данный момент насчитывает 12 аппаратов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) должна увеличиться до 28 космических аппаратов к 2025 году. Об этом заявил в четверг руководитель Научного центра оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы" (РКС) Александр Ребрий.

"Сегодня орбитальная группировка [спутников ДЗЗ] представляет из себя 12 аппаратов различного назначения. Согласно Федеральной космической программе, к 2025 году группировка значительно вырастет - до 28 аппаратов", - сказал он на Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития РФ и регионов.

Сейчас орбитальная группировка гражданских спутников наблюдения Земли насчитывает 12 аппаратов: два спутника "Ресурс-П" и пять "Канопус-В" - для высокодетальной космической съемки земной поверхности, три аппарата "Метеор-М" и два "Электро-Л" - для гидрометеорологического обеспечения.

Для сравнения: Китай имеет 42 спутника ДЗЗ, Индия - 20, Европейский Союз и США - по 18.