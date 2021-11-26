Войти
Российская газета

Американский эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море

380
0
0
Источник изображения: wikipedia.org

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море. Предполагается, что корабль под аббревиатурой DDG-51 примет участие в операциях с другими странами НАТО.

"Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе", - говорится в Twitter пресс-службы Шестого флота ВМС США.

Отметим, что эсминец, водоизмещением 6630 тонн, имеет на вооружении две пусковые установки Aegis (BIUS) - носовая на 29 крылатых ракет Tomahawk и кормовая - на 61 ракету. Корабль также имеет артиллерийское и минное вооружение. Экипаж 337 человек. Скорость хода - 32 узла, а максимальная дальность плавания - 4400 морских мили.

Как сообщает ТАСС, за находящимися в Черном море кораблями США ведут непрерывное наблюдение силы и средства российского Черноморского флота. Одной из целей похода американских кораблей является военное освоение территории Украины.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
22.11.2021
Звездно-полосатый позер
02.02.2021
Военные США сообщили о полете российского Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море
26.01.2021
Российский корабль провел учение в Черном море на фоне захода эсминца США
25.01.2021
Российские военные сообщили о слежении за эсминцем США в Черном море
05.05.2020
Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО
03.07.2019
В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»