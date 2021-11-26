Россия предложит на экспорт тяжелые БЛА и дроны-камикадзе

Линейка российской военной техники на международном рынке будет расширена за счет тяжелых ударных беспилотников и дронов-камикадзе.

- Мы наблюдаем серьезный рост интереса зарубежных партнеров к беспилотной авиатехнике российского производства. В 2021 году выведен на внешний рынок разведывательно-ударный "Орион-Э", по нему сейчас ведутся более десятка контрактных переговоров. Поставлены заказчикам более 50 БЛА "Орлан-20Э". В ближайшее время экспортная линейка расширится за счет новых образцов, среди них тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, - рассказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев перед открытием международной выставки вооружения EDEX-2021 в Египте.

Беспилотник "Орион" - первый российский БЛА большой продолжительности полета. Он способен находиться в воздухе до 24 часов, перемещаясь с крейсерской скоростью 200 км/ч. В ходе модернизации дрон получил возможность не только вести разведку, но и наносить удары по наземным целям. Для этого его оборудовали тремя точками подвески и разработали корректируемые бомбы и управляемые ракеты калибром до 50 килограммов.

Серийное производство дронов начнется в 2022 году.

Антон Валагин