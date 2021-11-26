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WarSpot

Американцы будут изучать НЛО по-новому

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Источник изображения: warspot.ru

В США всерьёз обеспокоились НЛО, но речь, вероятнее всего, не о пришельцах. Вчера, 24 ноября, портал military.com сообщил о том, что специальное подразделение Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAP) в составе ВМС США не смогло объяснить 143 из 144 случаев обнаружения неопознанных летающих объектов с 2004 года.

Группа идентификации и синхронизации управления воздушными объектами (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) объединит усилия правительства США для «обнаружения, идентификации и атрибуции интересующих объектов» в ограниченном воздушном пространстве и «оценки и смягчения любых связанных угроз».

Одно из рассекреченных видео встречи лётчика ВМС США с НЛО

Подразделение UAP было создано в 2020 году, единственным опознанным им объектом из 144 случаев, зафиксированных с 2004 года, стал большой воздушный шар.

Угасший пару десятилетий назад интерес к НЛО разгорелся с новой силой в апреле прошлого года, когда ВМС США опубликовали видео встречи своих лётчиков с неопознанными объектами в воздухе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
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