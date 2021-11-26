ВВС Филиппин ввели в эксплуатацию первый ударный вертолет AH-1 "Кобра"

ЦАМТО, 25 ноября. ВВС Филиппин ввели в эксплуатацию первый из двух переданных Иорданией бывших в эксплуатации специализированных ударных вертолетов AH-1 "Кобра".

Как сообщает агентство PNA, вертолет прибыл 18 ноября в расположение 15-го ударного авиакрыла на авиабазе "им. майора Данило Атьенза" в Сангли-Пойнт (Кавите-Сити, провинция Кавите).

Как ранее сообщал ЦАМТО, обсуждение поставки Филиппинам вертолетов "Кобра" из состава ВС Иордании началось в 2017 году. Первоначально Иордания предложила передать Филиппинам четыре вертолета AH-1F из состава ВС. Технические специалисты филиппинских ВВС провели оценку техники в июне 2017 года. Впоследствии было решено передать две машины (еще две "Кобры" ВС Филиппин планируют получить позднее).

В рамках состоявшегося в сентябре 2018 года трехдневного официального визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Иорданию министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-лейтенант Махмуд Фрейхат подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны. Одновременно стороны согласовали поставку двух вертолетов AH-1 "Кобра".

В июне 2019 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) на поставку AH-1 "Кобра", передаваемых из состава ВС Иордании. Распоряжение предполагало выделение на эти цели 158,2 млн. филиппинских песо (3,165 млн. долл.).

Вертолеты были доставлены на борту самолета Ан-124 компании "Антонов" на авиабазу "Кларк" (пр.Пампанга, Филиппины) 26 ноября 2019 года. Принятие машин на вооружение было запланировано на декабрь того же года. Тем не менее, вертолеты проходили необходимые испытания вплоть до середины ноября текущего года.

Как отмечают филиппинские СМИ, несмотря на "почтенный" возраст, AH-1E/F "Кобра" остаются мощным средством нанесения ударов по наземным целям с использованием трехствольной 20-мм пушки M197 Gatling, 70-мм неуправляемых ракет или ПТУР BGM-71A TOW. AH-1E/F "Кобра" дополнят парк имеющихся легких боевых вертолетов MD-520MG 20-й ударной эскадрильи ВВС Филиппин.