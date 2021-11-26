Войти
ЦАМТО

ВВС Филиппин ввели в эксплуатацию первый ударный вертолет AH-1 "Кобра"

419
0
0
AH-1 Cobra
Вертолет AH-1F Cobra. Фото с сайта aircav.com.
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 25 ноября. ВВС Филиппин ввели в эксплуатацию первый из двух переданных Иорданией бывших в эксплуатации специализированных ударных вертолетов AH-1 "Кобра".

Как сообщает агентство PNA, вертолет прибыл 18 ноября в расположение 15-го ударного авиакрыла на авиабазе "им. майора Данило Атьенза" в Сангли-Пойнт (Кавите-Сити, провинция Кавите).

Как ранее сообщал ЦАМТО, обсуждение поставки Филиппинам вертолетов "Кобра" из состава ВС Иордании началось в 2017 году. Первоначально Иордания предложила передать Филиппинам четыре вертолета AH-1F из состава ВС. Технические специалисты филиппинских ВВС провели оценку техники в июне 2017 года. Впоследствии было решено передать две машины (еще две "Кобры" ВС Филиппин планируют получить позднее).

В рамках состоявшегося в сентябре 2018 года трехдневного официального визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Иорданию министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-лейтенант Махмуд Фрейхат подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны. Одновременно стороны согласовали поставку двух вертолетов AH-1 "Кобра".

В июне 2019 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) на поставку AH-1 "Кобра", передаваемых из состава ВС Иордании. Распоряжение предполагало выделение на эти цели 158,2 млн. филиппинских песо (3,165 млн. долл.).

Вертолеты были доставлены на борту самолета Ан-124 компании "Антонов" на авиабазу "Кларк" (пр.Пампанга, Филиппины) 26 ноября 2019 года. Принятие машин на вооружение было запланировано на декабрь того же года. Тем не менее, вертолеты проходили необходимые испытания вплоть до середины ноября текущего года.

Как отмечают филиппинские СМИ, несмотря на "почтенный" возраст, AH-1E/F "Кобра" остаются мощным средством нанесения ударов по наземным целям с использованием трехствольной 20-мм пушки M197 Gatling, 70-мм неуправляемых ракет или ПТУР BGM-71A TOW. AH-1E/F "Кобра" дополнят парк имеющихся легких боевых вертолетов MD-520MG 20-й ударной эскадрильи ВВС Филиппин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иордания
Филиппины
Продукция
AH-1 Cobra
BGM-71 ТOW
Ан-124
Компании
Антонов ГП
Похожие новости
14.08.2019
Филиппинские специалисты проходят курс обучения пилотированию вертолетов AH-1 "Кобра" в Иордании
19.07.2017
"Авиалинии Антонова" отделяют от ГП "Антонов"
24.11.2016
Русско-украинский извоз для НАТО
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»