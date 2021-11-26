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ABC Nyheter (Швеция): новый ракетный щит Швеции скоро вступит в строй и сможет сбивать российские ракеты

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Американский противоракетный комплекс «Пэтриот»
Американский противоракетный комплекс «Пэтриот».
Источник изображения: © AFP 2021, JACK GUEZ

"Пэтриот" - американская мобильная ракетная система, которая показала себя очень эффективной во многих острых конфликтах.

Ряд стран, включая Германию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Нидерланды, Японию, Израиль, Польшу, Южную Корею, Испанию, Тайвань, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Грецию, уже обеспечили себе безопасность с помощью этой передовой системы вооружений.

Теперь пришла очередь Швеции модернизировать свои средства противовоздушной обороны и военный потенциал.

"Это очень важный день для шведской обороны и для Швеции. Мы начинаем серьезную модернизацию шведских военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На этот шаг, по моему мнению, нам следовало пойти уже давно", - сказал в беседе с Aftonbladet министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist).

"Большая модернизация военно-воздушных сил Швеции"

В последние годы Швеция стала вкладывать в оборону значительно больше средств, так как ситуация в близлежащих регионах стала обостряться.

Осенью 2020 года парламент Швеции принял решение об увеличении оборонного бюджета до 89 миллиардов шведских крон к 2025 году. То есть, за пять лет он вырастет на 29 миллиардов. Эти инвестиции предполагают самую крупную модернизацию за несколько десятилетий.

Предпосылкой стала ситуация с безопасностью в близлежащих районах. Цель заключается в том, чтобы сделать Швецию способной выдерживать кризис или войну в течение трех месяцев - до тех пор, пока не придет международная помощь.

"Это сигнал шведскому народу, сигнал нашим партнерам и ближайшим соседям", - сказал министр обороны Петер Хультквист, когда стало известно о принятом решении.

Швеция не входит в альянс НАТО.

"Швеция наращивает военный потенциал"

Ракетный комплекс "Пэтриот", называемый шведскими военными "Противовоздушной системой 103", обошелся Швеции более чем в десять миллиардов шведских крон.

"Мы предприняли еще одну меру, чтобы создать очень серьезные военные проблемы потенциальному противнику. Это укрепляет трансатлантические связи Швеции и доверие партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Кроме того, принятое решение подает сигнал в области политики безопасности, демонстрируя, что Швеция наращивает свой военный потенциал и серьезно относится к обороне", - сказал начальник ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрём (Carl-Johan Edström).

Первую из четырех заказанных батарей "Пэтриот" установили на юго-восточном побережье Швеции в Хальмстаде. Батарею передали шведским вооруженным силам в четверг на прошлой неделе. По плану систему сдадут в эксплуатацию к концу года.

Для обслуживания "Пэтриот" нужно 900 человек

Все четыре батареи запланировано передать Швеции в течение 2023 года. К концу 2025 года противоракетный щит будет завершен и готов к использованию. В том числе полностью обучат работе с новой системой вооружения и персонал. Несколько сотен военнослужащих уже давно проходят сложную подготовку.

Для обслуживания "Пэтриотов" требуется около 900 человек, которые будут работать на транспортных средствах, в центрах управления и контроля, на электростанции, складах запасных частей, боеприпасов, а также защищать систему от наземных атак.

"Швеция сможет защищать большие территории и регионы"

Дальность действия системы составляет около 80 километров. Ее можно зарядить двумя разными видами ракет. Также она способна отслеживать до 50 разных целей одновременно и единовременно держать в воздухе пять ракет. "Пэтриот" должен перехватывать как крылатые и баллистические ракеты, так и самолеты.

Так что теперь Швеция впервые получает возможность сбивать российские ракеты "Искандер", которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету.

"Теперь мы можем защищать с помощью нашей ПВО не только относительно небольшие районы, но и гораздо большие территории", - констатировал министр обороны Петер Хультквист.

Противоракетный щит использовали во многих войнах

По информации Большого норвежского словаря, "Пэтриот" сконструировали в конце 1970-х в основном для обороны против самолетов, но в 1980-х его доработали также для защиты от баллистических ракет малой дальности (тактических), а также крылатых ракет.

Швеция решила купить "Пэтриот" в ноябре 2017 года, выбирая между ним и французско-итальянской системой SAMP-T. Противоракетный щит использовался во многих войнах и международных конфликтах и доказал свою эффективность, сбивая вражеские ракеты и самолеты.


Гуннар Ларсен (Gunnar R. Larsen)

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