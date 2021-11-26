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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" впервые предложит на экспорт новейшие дроны-камикадзе и беспилотники

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж 50 разведывательных БЛА "Орлан-10Е", сообщил в четверг в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021 гендиректор компании Александр Михеев.

Мероприятие пройдёт в период с 29 ноября по 2 декабря в Каире (Египет).

"Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный "Орион-Э" и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", – сообщил Михеев.

Ожидается, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".

Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", Концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, самые современные образцы калашниковской линейки АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.

Крупнейший мировой производитель бронетехники Концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор", а Завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.

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Страны
Египет
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
Ка-31
Ми-35
Орион БПЛА
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