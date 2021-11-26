Роскосмос планирует к 2025 г. завершить создание Центра дистанционного зондирования Земли

Работы уже ведутся, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует к 2025 году завершить создание Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом заявил в четверг замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.

В ходе межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития РФ и регионов Заичко отметил, что по поручению президента России Роскосмос ведет создание Национального центра ДЗЗ, который бы явился основным центром всей российской космической системы ДЗЗ.

"У нас к 2024-2025 году такой центр будет создан. Работы уже ведутся. И это один из ключевых элементов инфраструктуры, который будет не только управлять космическим аппаратом, планировать космическую съемку, но и собирать информационные ресурсы и формировать именно сервисы и услуги", - сказал он.

По словам Заичко, в сфере ДЗЗ уже создана полноценная наземная инфраструктура - станции сбора, хранения и обработки данных. Она представляет собой 18 центров приема данных ДЗЗ, размещенных по всей территории России и за рубежом.

Ранее сообщалось, что Национальный центр ДЗЗ должен в своем составе иметь девять комплексов приема информации, обеспечить прием и обработку космической информации со спутников ДЗЗ "Метеор", "Канопус", "Ресурс", "Обзор" и других перспективных аппаратов, в том числе негосударственных.

Кроме того, центр обеспечит автоматизированное управление единой территориально распределенной системой ДЗЗ, а также оценку и контроль качества получаемых со спутников данных. В составе центра ДЗЗ планируется создать комплексы аппаратно-программных средств для ситуационного центра, вычислительного кластера, центра тематической обработки данных, центра оказания услуг и технологического центра.