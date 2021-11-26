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В США оценили российскую подводную лодку

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России входит подводная лодка ТК-208 «Дмитрий Донской», которая остается самой крупной субмариной в мире. Издание 19FortyFive оценило российский подводный крейсер с бассейном и сауной и отметило, что его обслуживание сравнимо с постройкой новых кораблей.

В публикации отметили, что длина лодки проекта 941УМ составляет 172 метра. Корабль водоизмещением 48 тысяч тонн почти вдвое шире американских субмарин типа «Огайо». Размеры ТК-208 позволили разместить на борту субмарины бассейн и сауну.

«Дмитрий Донской» остается последней лодкой проекта 941 «Акула» на вооружении. Автор публикации подчеркнул, что три субмарины этого типа утилизировали при финансовой поддержке США. Последнюю «Акулу» заменят подводной лодкой проекта 955А «Борей-А».

«Из-за своих размеров и возраста “Дмитрий Донской” обходится дорого в обслуживании. Русские могут построить новые подводные лодки класса “Борей” по цене поддержания “Донского” в рабочем состоянии. Вероятно, “Донского” лучше использовать только для испытания новых ракет, а не для неопределенного ремонта, чтобы присоединиться к новому классу “Борей”», — резюмирует 19FortyFive.

В марте издание Popular Mechanics оценило размеры ТК-208. В публикации отметили, что лодка в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего американского дома.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
955 Борей
Ohio
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