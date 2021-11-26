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ЦАМТО

Для подготовки будущих офицеров инженерных войск применяются современные тренажеры

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imp-3m
Инженерная машина разграждения ИМР-3М Источник: http://alternathistory.org.ua/.

ЦАМТО, 25 ноября. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова в учебном процессе применяются динамические и виртуальные тренажерные комплексы.

В подготовке будущих офицеров инженерных войск применяются современные тренажеры, предназначенные для выработки у курсантов первоначальных практических навыков по управлению инженерными машинами.

В их числе динамические тренажеры инженерной машины разграждения и бульдозера на артиллерийском тягаче, предназначенные для обучения, поддержания и совершенствования навыков, приемов вождения экипажей ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. Тренажеры позволяют моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, возникающие в сложной учебно-боевой обстановке в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Также курсанты обучаются на виртуальных тренажерах плавающих транспортеров ПТС-2 и буксирно-моторных катеров БМК, автомобильных кранов и экскаваторов военного назначения.

Занятия на динамических тренажерах позволяют экономить моторесурс и горюче-смазочные материалы, уменьшить износ учебно-боевой группы инженерных машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
ИМР-3М
Компании
Минoбороны РФ
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